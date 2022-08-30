軒嵐諾「大迴轉」1情況發警報　各國最新模擬路徑曝

▲各國最新模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



記者陳俊宏／台北報導

各國模式最新模擬路徑出爐！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式顯示，模擬中度颱風軒嵐諾路徑在琉球南方海面打轉後，再向東北大迴轉，顯示路徑不確定性很大，應持續觀察。中央氣象局預報員曾昭誠分析，以目前預報路徑不會發颱風警報，但若在琉球滯留時向西，就有發警報機會。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日天氣偏熱，晴時多雲，午後山區及桃園以南部分平地有局部陣雨或雷雨，中南部有局部大雷雨發生的機率；周三天氣仍偏熱，多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。

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▼最新氣象局風場預報動態模擬下周一颱風動向。（圖／氣象局）







吳德榮指出，周三晚起至周六東北風及軒嵐諾外圍水氣影響，北部、東北部轉陰有明顯降雨，北海岸、東北角、北部山區將累積較多降雨，中南部多雲時晴，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；周四至周六北台明顯轉涼，中南部氣溫略下降、仍稍偏熱；周日、下周一天氣不穩定，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新氣象局路徑潛勢預圖顯示，軒嵐諾在日本南方海面，將持續增強為強烈等級，也是今年11個颱風中最強的，未來偏西轉西南西再轉西南，在琉球、宮古南方海面移速減慢，再轉向偏北，不確定性擴大。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式顯示，軒嵐諾偏西轉西南西再轉西南，大約3天後其北方的副熱帶高壓減弱，模擬路徑在琉球、宮古南方海面打轉後，漸轉向偏北、再向東北大迴轉；50次的模擬路徑顯示，由於轉向的位置不同，造成路徑極大的歧異，最東側路徑通過日本四國、本州，西側路徑則通過台灣東北方海面迴轉，顯示模擬路徑的不確定性很大，應持續密切觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式顯示，模擬軒嵐諾在琉球南方海面打轉後，再向東北大迴轉，由於轉向的位置不同，50次的模擬路徑有極大歧異。 （圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，預估軒嵐周四、周五來到琉球群島南方海面，因導引氣流不明顯，可能滯留一陣子，之後動向還要再觀察；以目前預報路徑，是不會發颱風警報，但若在琉球滯留時向西，就有發警報機會。

曾昭誠指出，周四至周六颱風外圍環流加上東北風影響，北部、東北部有短暫陣雨，雨勢會滿持續，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢可能會比較大，北部高溫稍降到30-32度，東部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有雷陣雨。

▼最新氣象局路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）



▼最新7級風暴風圈侵襲率。（圖／氣象局）

