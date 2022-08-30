「軒嵐諾」有機會轉強颱！若更往西恐發海警　暴風圈侵襲機率曝

記者李宜秦／台北報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，明晚開始到週六外圍環流影響台灣，不排除發布海上警報，且未來一天仍會持續增強，有機會增強為強烈颱風，根據氣象局資料顯示，暴風圈侵襲機率最高為41％。

▲中度颱風軒嵐諾持續往台灣方向移動。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉宇其表示，軒嵐諾目前在台灣東北東方1600公里的海面上，往西南西前進，週四、五因導引氣流較弱，因此接近琉球附近海面後就會在原處徘徊打轉，預計週四到週六是最接近台灣的時段，週日北轉後遠離台灣。

▲▼中度颱風軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

此外，軒嵐諾南南西方還有一個低氣壓正在發展中，兩個系統相距800公里，兩系統可能整合，路徑上也會有所牽制，受低壓影響，軒嵐諾打轉後的路徑變化較大，若路徑更往西移，就會離台灣更近，發布海上警報機率也會提高，軒嵐諾在未來一天仍有增強機會，不排除轉為強烈颱風。

今明兩日天氣仍以典型夏季天氣型態為主，明晚開始受到軒嵐諾環流影響，北部、東北部降雨明顯，其他地區仍以午後雷雨為主，週五、六軒嵐諾更接近台灣，北部、東北部、東部有雨，北部山區、基隆北海岸有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨，這兩天降雨最為明顯。

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