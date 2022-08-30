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大選登記首日遇「大凶」！他不怕突捧150萬搶頭香　有人赤腳想選市長

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘）

▲九合一大選11月26日登場。（示意圖／記者周宸亘）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選進入倒數，29日起開放登記參選，但遇上黃曆凶日，登記人潮較少，不過仍有素人殺出搶頭香。鄭宇翔今上午獨自走進高雄市選委會，表明要登記參選市長，嚇到現場選務人員；而桃園市8年前參選市議員選舉曾說出「想跟路上漂亮美妹愛愛」的游良福，也光著腳走進選委會，想參選市長。

鄭宇翔今年41歲，無黨籍，過去也沒有參選經驗，目前無設立競選總部，為了選舉，現場隨即繳交150萬元保證金，成為第一位完成登記的高雄市長候選人。

鄭宇翔表示，過去職業與政治參選無關，決定參選市長的初衷，是為了解決高雄、民進黨政府無法解決的問題，但並非對執政政府不滿。

目前，民進黨力拚連任的陳其邁與國民黨的對手柯志恩尚未登記。陳其邁還未決定登記日期，柯志恩則將於9月1日登記。

而在桃園市，游良福2014年在市議員電視公辦政見會上曾因「想跟路上漂亮妹妹愛愛」的言論，一度成為網路紅人，當年以低票落選，如今想要參選市長，他赤腳走進選委會，還穿著自製紅色小背心「總統游良福」。

游良福表示，「越亂的時候，貢獻會越大」，希望自己能為台灣撥亂反正，若這次選不上，2年後再選總統。不過，游良福當下未繳交150萬元保證金，因此市長登記還未完成。游良福解釋，本週五（9/2）就會繳交，這幾天先放銀行生利息。

根據藍綠六都參選規劃，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬及台中市長參選人蔡其昌已於今日完成登記；民進黨新北市長參選人林佳龍預計30日登記。無黨籍台北市長參選人黃珊珊、民眾黨桃園市長參選人賴香伶另與尋求連任的民進黨台南市長黃偉哲則將於31日登記。

9月1日登記的除了柯志恩外，還有國民黨台北市長參選人蔣萬安、台南市長參選人謝龍介、無黨籍台南市長參選人商毓芳。另外，目前還未決定登記日期的，不只陳其邁，還有力拚連任的國民黨新北市長侯友宜、民進黨台北市長參選人陳時中、同為民進黨的桃園市長參選人鄭寶清、國民黨桃園市長參選人張善政、無黨籍台南市長參選人許忠信。

根據中央選舉委員會選舉公告，九合一選舉的部分，投票時間從上午8點起至下午4點為止，預估選舉人數將近1930萬人，將選出1萬1023位地方公職人員，並預計在全國設置1萬7648處投開票所，動員超過30萬選務工作人員。

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