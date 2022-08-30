MINISO官方透露「不撤出台灣」　全台剩4間店等買家接手

▲「MINISO名創優品」台灣業者表示，並沒有要撤出台灣。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸零售品牌「MINISO名創優品」近日才宣布要積極「去日化」，不料在台灣的多家店面悄悄歇業，還傳出8月底「全面撤出台灣」。對此，業者坦言，經營上確實有遇到一些問題，也有與其它買主洽談品牌轉手，但近期歇業的店面大多是租約到期，目前全台還有4家店面，並沒有要撤出台灣。

「MINISO名創優品」最早主打日本設計師品牌，但由於設計神似日本國民品牌UNIQLO，一直存在抄襲爭議。不料，MINISO近來一系列行徑被中國網友砲轟「辱華」，不得不在今年8月發聲明道歉，承諾接下來將進行一系列整頓，「做堂堂正正的中國品牌」。

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不過，一波未平一波又起。MINISO原先在台展店近20家，在台北西門町、信義威秀、士林夜市、高雄新崛江等地都有分店，怎料受到疫情衝擊，多間店面先後歇業，包括西門町、信義威秀商圈等店面都陸續退場，路邊店也幾乎結束營業，僅剩新竹巨城店、台中車站店及高雄義享天地、SKM Park等4間店。

MINISO收掉大量分店，必須處理庫存，目前所有店面推出前所未見的「買一送二」促銷，只需支付3項商品中最高價者，即可免費帶走另外2項。為此，有民眾想要查詢還在營業的實體店，但從粉絲專頁提供的網址點進官網，竟找不到門市列表。另外，MINISO在蝦皮購物上的官方旗艦店也顯示「賣家正在休假模式」，讓全面撤出台灣的傳聞甚囂塵上。

根據《NOWnews》報導，台灣MINISO低調透露，經營上確實有遇到問題，目前有在跟其它買主洽談品牌轉手，但近期收掉的店面都是因為合約到期，並非外傳的「8月底全面撤出台灣」。

台灣MINISO表示，全台9月起仍有台中車站店、新竹巨城、高雄義享天地與SKM Park共4店，後兩者預計營運至明年農曆年後，屆時台中車站店、新竹巨城將繼續服務。