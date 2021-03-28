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陸雜貨MINISO傳業績跌　信義店今最後一天！官方沉默原因竟是⋯

記者王則絲／綜合報導

大陸雜貨品牌MINISO（名創優品）信義威秀店昨傳出將結束營業，經致電確認後，確定因租約到期無打算續約，於今天（3月28日）為最後一天營業，結束門市兩年多來的經營時光。關於關店消息品牌方表示：「公司負責人不在台灣，不方便回覆問題。」據悉，MINISO去年業績表現持平，但是今年開始下滑，原因則有幾個可能。

▲miniso。（圖／翻攝自IG）

▲MINISO信義威秀店今營業最後一天。（示意圖）（圖／翻攝自IG@miniso_taiwan）

以「山寨爭議」聞名的大陸雜貨品牌MINISO，因LOGO激似UNIQLO被網友譏稱「山寨UQ」，也有人因名稱包含「SO」而曾以為與大創（DAISO）有關係：「像UNIQLO、無印良品、大創綜合體。」主打平價小物為主，常吸引人潮的台北信義威秀店無預警於今天收攤，震驚不少民眾，致電詢問後確認為租約到期，不打算續約。

MINISO創辦已逾七年，2017年首次進駐台灣，於台北西門開設首間旗艦店，至今台灣北中南共開了26間門市，減少信義門市後還有25家，在全球則有超過2,000間分店，當中超過1,200間位於大陸。

不過關於此次關店消息，MINISO窗口表示：「公司負責人不在台灣，不方便回覆問題。」而據業界人士表示，在業績方面MINISO去年（2020年）表現持平，今年則開始下滑，推測可能原因為商品更新不夠快，缺乏主題方面的話題，導致消費者漸漸冷感。論壇上也有民眾提到：「手機殼沒有11（iPhone 11型號）」、「他們都不怎麼推出新品。」

▲miniso。（圖／翻攝自DCARD）

▲論壇上有網友反應最近在MINISO找不到iPhone 11型號的手機殼。（圖／截圖自Dcard）

據威秀公關經理光爵表示，原MINISO信義威秀店近期將會與隔壁聯想Lenovo暫時改裝為Adidas（愛迪達）門市，作為Adidas街邊店擴建期間暫時移居的位址，10月後還會有所異動，不過目前尚無確定消息可提供，同時公關也強調：「皆為正常櫃位調整，無須過度解讀。」

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