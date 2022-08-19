被陸網出征辱華！名創優品要「全面去日化」：做堂堂正正中國品牌

▲「名創優品」表示將完成去日化整改。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

以仿效日本品牌打出名號的大陸連鎖零售品牌「名創優品」，18日晚在官方微博發布致歉聲明稱，對曾以「日本設計師品牌自居」進行營銷的行為鄭重道歉，並承諾「去日化整改」將於2023年3月31日前完成。聲明表示，要做一個「堂堂正正的中國品牌」。

據《澎湃新聞》報導，近兩個月來，名創優品從港股上市到遭遇做空機構做空，再到被爆出海外門店「旗袍娃娃」被譯為「日本藝伎」，隨後遭陸網爆料店內不允許播放中文歌，名創優品屢屢被推上風口浪尖。

在這份致歉聲明中，名創優品表示，「發展初期經歷過錯誤的品牌定位和營銷行為，走過彎路。」聲明稱，2015年底至2018年，名創優品處於全球化發展初期，曾聘請日本設計師三宅順也擔任首席設計師，對外宣傳為「日本設計師品牌」。

對此，名創優品提出「去日化」整改措施，包括去除日本設計師品牌相關元素，對相關高管作出內部處罰以及海外社交媒體帳號改由總部統一管理。

名創優品稱，公司早在2019年底就開始推動去日化工作，2020年1月著手更換含有日文元素的購物袋，2021年10月至2022年3月，陸續完成國內3100餘家門店的門頭改造，更換為中文Logo，同時對海外1900餘家門店門頭、店內裝潢等進行去日化整改，「所有整改工作將於2023年3月31日前完成。」

名創優品在致歉聲明中強調，名創優品「自始至終是一家中國企業，要做堂堂正正的中國品牌」，並將「代表中國零售品牌在全球消費市場深耕拓展」。