小三「裸體熱舞」娛人夫：性侵你要負責　正宮把影片貼臉書求償

▲人妻發現丈夫手機裡，有小三裸體跳熱舞的視頻，小三還向她丈夫表示「性侵你，當然要負起責任」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一人夫退休後獨居花蓮山上，經常和小三深夜打裸體視訊，小三還調情說「性侵你，當然要負起責任」，並曾裸體跳熱舞娛樂他，被正宮發現後，怒將小三裸上身的視頻發上臉書，並提告求償100萬元。小三也對正宮提出妨害秘密罪告訴，聲稱也要求償100萬元，可以互相抵消。宜蘭地院審理，認為小三侵害正宮配偶權屬實，且並未提出對正宮有100萬損害賠償債權的證據，判小三應賠35萬元。

正宮提告指控，她和人夫結婚38年感情融洽，人夫近年來卻對她越來越冷淡，讓她十分傷心。人夫去年4月中風，她和子女趕往醫院照顧他，卻發現人夫在和小三聯繫，因而得知他外遇。

正宮指出，她從人夫的手機和平板發現，小三傳訊給人夫表示「愛上一個有婦之夫！」、「不怕你老婆發現，痛打我」、「畢竟是我性侵你」等語，可見小三知道人夫有家庭。且小三常裸體和人夫通話，還會以裸體舞蹈娛樂他，從內容可看出2人經常上床。她發現丈夫外遇後以淚洗面，吃不下也睡不著，非常痛苦，要向小三求償100萬元。

全案審理時小三辯稱，人夫退休後，長期獨居在花蓮山上，她和他交往時不知道他已婚，後來知情想斷絕關係，人夫卻苦苦追求，讓她擺脫不了感情的羈絆。另外，她有裸睡的習慣，人夫又常深夜打電話來，才有裸上身視訊聊天的錄影。而且正宮為了報復，竟把裸露視頻放在人夫臉書上長達2天，經她向臉書檢舉才下架，她已提出刑事告訴，要向正宮求償100萬元，可以和正宮的求償互相抵銷。

法官勘驗名稱為「裸體熱舞」、「裸體聊天」的電子檔，以及人夫和小三的訊息，小三曾傳訊「我強暴了你」、「性侵你，當然要負起責任」，人夫也傳「已經被你吸乾淨」、「想做愛」、「無法滿足你的需求」等語給她，可見2人有性交事實，且小三明知人夫有老婆，仍和他交往長達3年多，破壞他人婚姻家庭，判小三應賠償35萬元，全案還可上訴。