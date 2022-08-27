摩鐵偷吃人妻卻不舉！最衰小王挨告性侵　還被人夫求償百萬

▲台北一男子和人妻上旅館，事後被告性侵和侵害配偶權，他拿出2人LINE對話表示那天不舉，只有打手槍。（示意圖／Pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

台北一男子阿傑(化名)和人妻小莉(化名)上旅館，事後被小莉告性侵，小莉的丈夫也告他侵害配偶權求償100萬。阿傑喊冤說，那天他不舉，只有打手槍射在外面，事後小莉跟他索取40萬他不給，才被告性侵，質疑被仙人跳。法官認為，性侵一案已被檢察官調查不起訴，不過阿傑仍侵害配偶權，需賠小莉丈夫40萬元，全案定讞。

判決書指出，小莉的丈夫控訴阿傑明知小莉已婚，前年5月24日在汽車旅館卻不顧她意願對她強制性交，侵害他配偶權，求償100萬元。

全案審理時阿傑喊冤，他和小莉認識後，小莉一直用言語挑逗他，那天他和小莉到旅館，因為無法勃起，只有進去一點點，並用手摸她的胸部和下體，最後只能自慰射在她的腹部上。

阿傑也提供LINE對話紀錄佐證，小莉於隔天傳送避孕藥照片給他，說「1盒600事後避孕藥～T.T～你不會負責」，他還回「沒在裡面，哪裡需要」、「只有第二次才有」，阿傑表示，過2天小莉質疑他是否要真心交往，跟他要40萬元，因為他不給就被告性侵，他懷疑自己被仙人跳了。

法管檢視2人訊息，發現小莉在上旅館前，就常傳訊息給阿傑說「明天可以陪我一天嗎，想拋夫棄子一下」、「你有七情六慾我也有，心中想跟你上床想了好多次，能得到你的呵護更是我最大的期待」，顯然和阿傑有感情基礎，並表明想發生性行為。

另外，在2人上旅館後，小莉又追問阿傑「你不是真心，你要如何證明你是真心的？」，阿傑也回：「把肚子切開看一看」、「躺平著，隨便妳檢查」，後來小莉沒接到阿傑訊息，也不斷撒嬌說「心裡很難過，真的很想你，為何你不讀我的LINE？我就已經沒人能訴苦了，別不理我啦，你說過要照顧我的～T.T～」，對話親密，難認阿傑有對小莉性侵。

法官認為，小莉雖事後向阿傑要求40萬元，但無其他仙人跳相關證據。另小莉針對在旅館之事，對阿傑提起性侵的控訴，經檢察官調查已不起訴。不過阿傑雖無強制性交，仍與小莉發生性行為，案經上訴到台灣高等法院，阿傑要陪小莉的丈夫30萬元，全案定讞。