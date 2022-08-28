同居女友懷孕「他出門偷吃」！被抓包怒嗆：70萬聘金全還來

▲闕男與張女雖然沒有領證登記，但已經辦過婚禮，2人也同住在一起。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

伴侶之間最重要的，就是忠誠與信賴。福建一名闕姓男子2020年與張姓女友舉辦婚禮，雖然沒有登記結婚，但2人一直住在一起，沒想到闕男趁著女友懷孕期間偷吃，被抓包後還要求退還70萬餘元的聘金等費用。法院審理後則判定，張女應退還13萬元聘金，闕男則要每個月支付4,400元撫養費。

綜合陸媒報導，闕男2020年與張女舉辦婚禮，雖然沒有到民政局登記，但2人一直同住在一起，張女也為闕男懷了女兒。

▲2人舉辦婚禮後同居，沒想到闕男卻在張女懷孕期間出軌。（示意圖／CFP）



沒想到，2021年6月之間，懷孕的張女發現闕男在外偷吃，2人意見發生分歧，進而分手、分居。張女事後早產生下女兒，便獨自一人撫養。

不過，闕男曾給予13萬聘金、價值3萬餘元的首飾等，因此心有不甘，2022年向法院提告，要求張女歸還聘金等相關費用，一共16萬元（人民幣，下同，約新台幣70萬元）。

▲闕男出軌就算了，還將張女告上法院，要求退還聘金。（示意圖／CFP）



永定區人民法院審理後認定，闕男訂婚時給的13萬元、價值3萬餘元的金首飾屬於聘禮，而闕男的出軌導致雙方分手，對張女造成嚴重傷害，且張女分手後還獨自撫養女兒，因此判張女酌情退還3萬元（約新台幣13萬元）。

張女後續也對闕男提起告訴，法官審理後則判闕男每個月必須支付1,000元（約新台幣4,400元）的撫養費，直到孩子成年。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完