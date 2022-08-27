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泌尿科名醫爆婚外情！臉埋護理師胸部辯「治療放鬆」　法官打臉

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一泌尿科醫師與診所護理師搞婚外情，正面抱起護理師把臉靠在她胸部上，辯在幫她放鬆治療腰痛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一泌尿科名醫被妻子提告，控訴他偷吃診所護理師，在診所環抱護理師離地，還把臉靠在她胸部上。醫師辯稱，因護理師工作腰痛，所以這樣抱協助她「治療放鬆」，護理師則表示雖然受到騷擾，但為了幫忙醫師繼續取得世界的認可，她仍繼續在診所工作，不過法官並不採信這些說詞，認為2人侵害醫師娘的配偶權，應賠償45萬元，全案還可上訴。

判決書指出，該醫師開設泌尿科診所，已結婚39年。醫師娘提出診所內監控畫面，指控醫師經常和護理師深夜睡在診所內，有衣衫不整、裸體摟腰、摟肩、擁抱、親吻偷情等親密行為，造成她家庭破碎，她要向2人連帶求償100萬元。

全案審理時醫師辯稱沒有婚外情，他是看護理師因工作腰部酸痛，所以從腋下抱起她，幫她放鬆，另有次是因為獲獎而忘情和護理師擁抱，其他也有因為參加馬拉松，練跑後在診所洗澡，或有事情夜宿診所，總之都不是不倫的行為，而且妻子擅自在診所裝設監視器，非法取得證物應判無效。

護理師則表示，因為這家診所待遇較高，且由她幫忙醫師進行手術，手術時間可以縮短，結果也讓患者比較滿意，為了協助醫師繼續取得世界的認可，她雖受騷擾仍繼續在診所工作，有時因為手術時間拖延，才留宿在診所。

法官審理後認為，該診所建物、土地登記在醫師娘名下，醫師娘在大廳、櫃台、走廊等公共場域架設監視器，手段並沒有違反公序良俗。另檢視監視器畫面，可見醫師裸上身和護理師共處一室，其他還有醫師將護理師環抱離地，護理師的胸部靠在醫師的臉和鎖骨部位，或醫師從腰部抱起護理師2人臉對臉相接，以及醫師從背後環抱護理師，把手臂放在她胸部下緣等親密畫面，擷圖中人穿著各不相同，為不同日期所拍攝，可見這些互動非偶發事件，已持續發展一定期間。

法官指出，醫師雖辯稱因為護理師腰酸背痛，才這樣對她治療放鬆，但卻無法證明有任何治療手法，是環抱女性，讓她的胸部靠在自己身上，才能達到療效，故難採信醫師說法，判2人應連帶賠償醫師娘45萬元，全案還可上訴。

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