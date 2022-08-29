家暴男飆罵妻「哩討客兄」　當街又動手！她淒厲慘叫：我沒有

記者許權毅／台中報導

「哩討客兄！X你X！」台中市梧棲昨（28）日晚間一名鍾男在信義街上對車內越南籍妻子大吼，甚至出手毆打，妻子放聲尖叫直喊「我沒有」，鍾男甚至拿出甩棍砸車。女子向警方表示，男子曾家暴，已經申請保護令，2人感情不睦，近日提出離婚後便從苗栗搬到梧棲，不料鍾男透過關係到租屋處找她，並再度動粗。

▲鍾男當街毆打妻子，大罵妻子「討客兄」。（圖／翻攝社會事新聞影音）



根據附近民眾拍下，深夜22時許，年約50歲鍾男對白色休旅車上的妻子動粗，甚至不斷罵髒話說「X你X，你討客兄！」動手力道之大，整輛休旅車都在搖晃，數度大喊「下來！」，妻子則是不斷尖叫大喊「放開我，我沒有」，民眾聽聞半夜傳出淒厲尖叫聲，紛紛出來查看並且趕緊報警。

鍾男妻子向警方表示，因為丈夫家暴，已經申請保護令，近日提出離婚並且從苗栗搬到台中梧棲，不料租屋處被丈夫查到，兩人深夜在路上爆發衝突，鍾男情緒激動再度動手。

▲附近民眾拍下鍾男動粗過程，妻子不斷放聲尖叫喊冤。（圖／翻攝社會事新聞影音）



清水分局警方獲報後趕抵，發現毆打妻子的鍾男已經離開，由消防人員將手部受傷的妻子送往童綜合醫院治療，所幸無大礙。警方今日上午7時許找到鍾男，全案依照傷害、毀損罪嫌函送偵辦。

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