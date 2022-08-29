酸國軍「丟臉」拿石頭擲中共無人機　柯文哲：我會用槍打下來

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

面對共機擾台，台北市長柯文哲過去曾嗆聲，應該要「打下來」，引發外界熱議。民進黨台北市議員江志銘29日追問，如果柯文哲當選總統，會不會打落共機？柯文哲則稱，現階段總統蔡英文打不下來是事實，「至少我不會丟臉到拿石頭丟無人機，早就拿槍打下來。」

柯文哲29日下午赴市議會備詢，江志銘表示，柯文哲曾說國民黨副主席夏立言訪中國大陸不當、政治不正確，但自己卻可以舉辦雙城論壇，明顯是雙標。柯文哲回應，雙城論壇屬於城市交流，已有設法降低官方色彩，而夏立言則是見台商，此理由不會讓人相信，且陸委會沒反對舉辦雙城論壇，但有明確反對夏立言訪陸。

江志銘指出，雖然有降低官方色彩，但柯文哲仍有講出兩岸一家親、兩岸命運共同體和共機擾台定義。柯文哲則反駁，「那種話民進黨講得也沒比較少，兩岸一家人講一大堆，把每個民進黨大頭目說的話拿出來看，不是差不多？」

另外，江志銘詢問，柯文哲過去曾說共機擾台應打下來，倘若真的當選總統，會不會將共機打下來？柯文哲則反嗆，「現在拿石頭丟無人機，我覺得太丟臉了。」自己當總統的話一定會講清楚界線在哪，「我當總統會不會打下來是未知數，但現階段小英（蔡英文）是真的沒能力打下來，這是事實。」

江志銘批評，那柯文哲應證明自己比蔡英文有能力，可以把共機打下來，現在蔡英文是選擇不打，柯文哲是否要選擇打下來？柯文哲再嗆，「我行不行不知道，但蔡英文是確定不行。我不會丟臉到用石頭丟無人機，早就用槍打下來。」