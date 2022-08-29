獨／OL辭掉工作仍難逃追殺　獲保護令才3天慘遭恐怖情人猛砍

記者張君豪、黃彥傑／台北報導

29日中午1時許、台北市南港區三重路便利超商前發生女子遭砍殺案件，轄區南港警方獲報後出動快速打擊部隊到場逮捕行兇的陳姓男子（40歲），據調查，陳嫌和被害女子（29歲）是前男女朋友關係，警方將身中多刀的葉女緊急送往內湖三總醫院急救，陳男身上也有刀傷，警方將他戒護送往台北醫學院急診治療。

▲葉女申請保護令仍遭恐怖情人前男友陳男持開山刀砍殺。（圖／翻攝畫面）

▲葉女申請保護令仍遭恐怖情人前男友陳男持開山刀砍殺，所幸遭警員持臂盾制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，發現陳嫌與被害人葉女為前男女朋友關係，但已分手多時，陳男因感情因素多次要找葉女談判遭拒，29日中午預藏開山刀到南港區三重路一帶盯哨、等到葉女出現後尾隨理論，雙方發生嚴重爭執，陳男持開山刀砍殺葉女頭臉、腹部、手部多處，雖葉女送醫後並無生命危險，但後續復健將是漫漫長路，而警方也當場查扣凶器，已派警力赴醫院戒護，等到雙方身體狀態穩定後警詢釐清案情。

據調查，葉女曾在今年與家住士林區天母一帶的陳男短暫交往，但交往後葉女發生陳男「怪怪的」對她生活諸多限制，讓葉女不願隱忍求全，在今年4月就提出分手，但之後陳男不斷聯絡葉女打算挽回情感，讓葉女不勝其擾。

▲葉女申請保護令仍遭恐怖情人前男友陳男持開山刀砍殺，所幸遭警員持臂盾制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男在「被分手」後曾多次發訊息、或尾隨下班的葉女，讓被害女不勝其擾，葉女決定不再容忍，今年6月在《跟蹤騷擾防制法》通過施行後，向新北市海山分局提告陳男涉嫌恐嚇，警方也依法通報法院，並傳喚陳男到案說明，法院審理後認定陳男恐嚇騷擾行為屬實，依法核發保護令，但陳男無視法院令狀，仍持續騷擾。

葉女為躲避陳男還把原來工作辭掉，改通車到南港軟體科技園區某公司上班擔任會計，卻仍無端遭陳男糾纏，8月26日深夜，葉女再次向警方報案求助並再獲核保護令，結果讓恐怖情人陳男更加抓狂，29日持預藏開山刀到南港區三重路守株待兔，等午休的葉女外出時持刀攻擊，所幸在多位見義勇為路人協助下讓葉女保全性命，南港快打部隊到場持臂盾上前壓制逮捕持刀行兇的陳嫌。

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