小黃停桃園路旁…2年輕黑衣男怒持球棒砸毀

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區義勇街今（29）日下午4時許，1輛計程車停放路旁，突遭2名男子分持球棒猛砸，乒乒乓乓玻璃碎裂聲引起住戶注意並報警處理，警方到場時，周姓小黃運將說，並未與人結怨，不知為何愛車會遭人砸毀？警方根據路口監視器已掌握2名男子特徵，已通知到案說明，並將以毀損罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市八德區義勇街1輛計程車今天下午4時許遭2名男子分持球棒砸車。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

▲被2名男子持球棒砸車，警方到場蒐證。（圖／翻攝自臉書《記憶八德》）

八德警方指出，今天下午4時許，八德區義勇街上，突有2名年約20至30歲之間男子分持球棒朝路旁計程車猛砸，霎時一陣乒乒乓乓玻璃碎裂聲引起住戶與路人注視，2男作案後隨即持球棒搭上前方轎車離去，路人隨即報案處理。

▲1輛計程車玻璃全遭砸破。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方到場處理時，周姓計程車司機指稱，最近並未與他人結怨，不知道為何愛車遭人砸毀？警方則調閱附近路口監視器，初步已掌握犯案車輛線索，與涉案2名男子特徵，通知車主到案說明，全案將毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

【更多新聞】

►「想跟路上漂亮美妹愛愛」 最誠實候選人游良福登記選桃園市長

►快訊／桃園工人下水道施工突昏迷 無生命跡象緊急送醫

►開庭遭女檢座請出記恨 「訴訟達人」瞎掰她通姦下場出爐