中颱「軒嵐諾」逼近可能發海警！連砸4天雨彈　離台最近時間曝

記者李宜秦／台北報導

中度颱風颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動，週三晚上開始環流將影響台灣天氣，週四到週六離台灣最近，北部、東北部、花蓮都會有雨，且可能出現較大雨勢，若颱風路徑北轉角度沒有那麼大的話，就有機會發布颱風警報。

氣象局預報員張承傳表示，軒嵐諾會朝向琉球南方海面移動，週四到週六離台灣最近，且因大環境導引氣流不明顯，因此這三天會在海上打轉，週三晚上開始受到颱風環流影響，北部、東北部有間歇性雨勢，且會出現較大雨勢，花蓮也會有局部降雨，其他地區則是以午後雷雨為主。

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▲颱風「軒嵐諾」持續往台灣接近，有機會發布海上警報。（圖／氣象局）

張承傳指出，若颱風路徑北轉角度不那麼大，就有機會發布颱風警報，預計軒嵐諾的暴風半徑會擴大到250公里左右，維持中度颱風強度上限。

明、後天的天氣與今日類似，午後西半部、東半部山區有雷陣雨，中南部雨勢較大，清晨西半部沿海有零星降雨，另溫度也較高，局部地區可達36度。週三晚上到週六受到颱風影響，北部、東北部溫度下降，高溫約30度，其他地區溫度則仍高。

張承傳表示，軒嵐諾預計會在週日北轉，遠離台灣並往日韓前進，因此週日以後降雨就會趨緩，不過後期預報不確定性仍大，還得觀察颱風移動情況。另外目前軒嵐諾南邊有低壓發展中，成颱機率低，有可能併入軒嵐諾環流中。

▲▼颱風「軒嵐諾」暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▲週四到週六北部、東北部整天有雨。（圖／記者李毓康攝）

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