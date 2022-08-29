獨登南子吝山迷路！他走到無力急報警求救　警消出動救援

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市瑞芳區29日發生登山迷途案件！一名男子今日清晨5時許由南子吝上山，預計從劍龍嶺下山，但途中卻迷路，在深山中不斷亂走後，因找不到路才趕緊打電話求助。警消人員獲報立刻出動第六大隊、瑞芳分隊、九份分隊，共5車10人前往救援，並順利於下午2時30分許接觸到男子，下午4時10分將人護送下山，所幸他並無大礙，稍作休息後便自行離去。

▲▼男子獨登南子吝迷路，警消出動救援。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市消防局表示，該男子獨自一人登山卻迷路，且不會開定位，而其於上午10時30分迷路後便開始亂爬，直到發現找不到路後才打電話求救。

警消獲報後隨即出動第六大隊、瑞芳分隊、九份分隊，共5車10人前往救援，並順利於下午2時30分許接觸到男子，經檢視他未有受傷情形後，由警消人員以繩索吊掛方式將其拉出，並於4時15分許安全護送下山，經短暫休息後於4時28分自行離去。

警消呼籲，登山時應有完整的裝備及充足的糧食，並結伴同行，且活動前或進入山區後，應隨時注意氣象資料及變化。另外，避免任何山難事件，最重要的是上山前的準備，擬定周詳的登山計畫，行前讓同伴充分了解行程的路線，閱讀相關紀錄，讓每個人對攀登路線有基本的認識。攜帶地圖及指北針等定位工具，或是有GPS功能的登山錶、智慧型手機，雖然在山區會受到天氣影響、地形阻隔等因素，導致通訊不良，但若能找到訊號通話，可以大幅增加獲救機會。

警消表示，若不小心迷路，切記不要亂走，也不要選擇「試」看看，及時踩住腳，選擇返回上一個已知點，或原地等待救援才是上策；假使不幸地在山中迷路，無法在短時間內脫困、需要長時間等待救援到來的情況，那就必須做好保暖措施以避免失溫，嚴重失溫甚至有生命危險。