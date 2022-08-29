　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名死者均來自台南，其中葉、程2名死者住台南仁德區，台南市議員郭鴻儀轉述2名被害人母親心情指出，他們內心十分悲痛，希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。

▲台南市議員郭鴻儀受2名死者媽媽所託，轉述家屬心情，家屬希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員郭鴻儀受2名死者媽媽所託，轉述家屬心情，家屬希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭鴻儀指出，葉、程2位死者都是台南仁德人，2位死者的媽媽請他代轉述家屬的心情。程媽媽十分悲傷，希望警方要有積極作為，將人蛇集團的首腦緝獲，不要讓年輕人落入人蛇集團的騙局造成遺憾。

郭鴻儀說，家屬希望民眾不要再轉傳相關被害人照片，對家屬而言是傷害；此外，年輕人千萬不要受騙出國打工，這完全是一場騙局。

▲台南市議員郭鴻儀受2名死者媽媽所託，轉述家屬心情，家屬希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭鴻儀表示，程媽媽說兒子在2022年2月25日出境，平日都有聯繫，每個月兒子也都有負責分攤家中經濟，兒子十分孝順體貼，原本7月時休假要回家，但為省機票錢，就想過年再回家，沒想到就此天人永隔，永遠見不到兒子，對於兒子的死各種傳言都有，家屬靜待司法調查，查明真相，究竟是台灣人害台灣人，還是台灣人被害，作更深入釐清。

郭鴻儀也說，葉媽媽的情緒比較激動，只想儘快讓兒子回家，希望政府要有所作為，也希望媒體發揮監督政府的方量，讓政府更有作為，讓年輕人不再受騙受害。

據了解，葉姓死者等人家屬，29日中午已前往戶政單位申請中英版本的戶籍謄本，要辦理前往柬國之用，家屬希望早日將死者帶回台南。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
3台人命喪柬埔寨　程母慟「兒子很孝順」喊話：政府要有作為
警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了
雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分
快訊／下班注意！10縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟
22歲女蛇頭正面曝！騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部
逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親
吃完Google留2星評價餐廳喊告！　網不滿狂洗1星更慘烈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騙母「去澎湖」　他被送到柬埔寨做詐騙做到吐血…付39萬逃回！

警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

新北逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親

獨登南子吝山迷路！他走到無力急報警求救　警消出動救援

KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

3歲孫女鎖車內！糊塗阿嬤一原因下車再回頭急了　警消破窗救人

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆「吃太飽撞到不行喔！」

鼻酸！皮包骨狗媽媽生4奶娃　無良飼主丟棄亂葬崗還這樣嗆聲　

台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

騙母「去澎湖」　他被送到柬埔寨做詐騙做到吐血…付39萬逃回！

警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

新北逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親

獨登南子吝山迷路！他走到無力急報警求救　警消出動救援

KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

3歲孫女鎖車內！糊塗阿嬤一原因下車再回頭急了　警消破窗救人

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆「吃太飽撞到不行喔！」

鼻酸！皮包骨狗媽媽生4奶娃　無良飼主丟棄亂葬崗還這樣嗆聲　

台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

騙母「去澎湖」　他被送到柬埔寨做詐騙做到吐血…付39萬逃回！

東京增9880例確診！疫情微降溫　「時隔7週」首度低於1萬

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土：我太太不漂亮

鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

生理期能不能吃冰？中醫點關鍵　吃太多冰...「1食物」可補救

反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　開箱限量內裝…網驚：好狂

買套房自扛貸款！女友同住「要收租金嗎」　網揭1關鍵給答案

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

3台男命喪柬埔寨都是竹聯幫　疑遭中國幫派爆頭

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

22歲女蛇頭騙部落8親友赴柬　獵豬仔價碼曝光

逃命現場曝！南港女遭恐怖前任持刀狂追

台人蛇被捕　曾嗆Bump：得罪柬國政府

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」

帶15歲小男友住女舍　女大生懷孕下場曝

更多熱門

相關新聞

男獨登南子吝山迷路　警消出動救援

男獨登南子吝山迷路　警消出動救援

新北市瑞芳區29日發生登山迷途案件！一名男子今日清晨5時許由南子吝上山，預計從劍龍嶺下山，但途中卻迷路，在深山中不斷亂走後，因找不到路才趕緊打電話求助。警消人員獲報立刻出動第六大隊、瑞芳分隊、九份分隊，共5車10人前往救援，並順利於下午2時30分許接觸到男子，下午4時10分將人護送下山，所幸他並無大礙，稍作休息後便自行離去。

KTV唱到天亮醉駕追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

KTV唱到天亮醉駕追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆

雲林虎尾澄霖來送洗香香　助家扶學子備妥物資迎開學

雲林虎尾澄霖來送洗香香　助家扶學子備妥物資迎開學

恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　預計9／22拆完

恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　預計9／22拆完

關鍵字：

柬國槍殺命案死者受騙受害影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面