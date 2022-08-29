3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名死者均來自台南，其中葉、程2名死者住台南仁德區，台南市議員郭鴻儀轉述2名被害人母親心情指出，他們內心十分悲痛，希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。

▲台南市議員郭鴻儀受2名死者媽媽所託，轉述家屬心情，家屬希望政府及警方要有積極作為，將人蛇集團首腦緝獲，讓台灣年輕人不再受騙受害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭鴻儀指出，葉、程2位死者都是台南仁德人，2位死者的媽媽請他代轉述家屬的心情。程媽媽十分悲傷，希望警方要有積極作為，將人蛇集團的首腦緝獲，不要讓年輕人落入人蛇集團的騙局造成遺憾。

郭鴻儀說，家屬希望民眾不要再轉傳相關被害人照片，對家屬而言是傷害；此外，年輕人千萬不要受騙出國打工，這完全是一場騙局。

郭鴻儀表示，程媽媽說兒子在2022年2月25日出境，平日都有聯繫，每個月兒子也都有負責分攤家中經濟，兒子十分孝順體貼，原本7月時休假要回家，但為省機票錢，就想過年再回家，沒想到就此天人永隔，永遠見不到兒子，對於兒子的死各種傳言都有，家屬靜待司法調查，查明真相，究竟是台灣人害台灣人，還是台灣人被害，作更深入釐清。

郭鴻儀也說，葉媽媽的情緒比較激動，只想儘快讓兒子回家，希望政府要有所作為，也希望媒體發揮監督政府的方量，讓政府更有作為，讓年輕人不再受騙受害。

據了解，葉姓死者等人家屬，29日中午已前往戶政單位申請中英版本的戶籍謄本，要辦理前往柬國之用，家屬希望早日將死者帶回台南。