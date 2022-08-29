KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

記者白珈陽／台中報導

台中市北區29日上午發生一起交通事故，施姓男子與朋友唱完歌後酒駕上路，行經公園路、光大街口時疑不勝酒力，撞上前方停等的白色休旅車。警方獲報到場處理，發現施男酒測值高達0.6，已達泥醉程度，施男辯稱只吃了燒酒雞、沒有喝酒，無論施男是否說謊，酒駕肇事已然是事實，全案警方依公共危險罪嫌移送法辦。

▲施姓男子酒駕追撞前方停等的轎車。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局調查，施姓男子今日上午8時許（26歲）駕駛自小客沿北區公園路往五權路方向直行，撞上前方停等紅燈、由林姓男子（51歲）的休旅車。經對雙方駕駛實施酒測，施男酒測值達0.6mg/l，林男無酒駕情事。

根據路口監視器畫面顯示，林男開車行經公園路時，碰上前方一整排停等紅燈的車輛，他遂減速慢行也準備等紅燈，未料號誌才剛改為綠燈，前方車輛開始緩慢前進時，後方突遭施男車輛高速追撞。車禍導致林男車尾凹陷毀損、施男車頭受損，幸林男僅頸部有不適感，無其他外傷未就醫，施男未受傷。

施男向警方辯稱，他早上去北區一家KTV與朋友會合唱歌，過程中吃了一鍋燒酒雞，但沒喝酒，是一時恍神才會撞車。全案警方依規定測繪處理並依法移送偵辦。

▲施男酒駕肇事（右方白車）。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，中警二分局取締酒駕案件不手軟，本年度迄今已取締559件，居全警局之冠，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。

