　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

記者白珈陽／台中報導

台中市北區29日上午發生一起交通事故，施姓男子與朋友唱完歌後酒駕上路，行經公園路、光大街口時疑不勝酒力，撞上前方停等的白色休旅車。警方獲報到場處理，發現施男酒測值高達0.6，已達泥醉程度，施男辯稱只吃了燒酒雞、沒有喝酒，無論施男是否說謊，酒駕肇事已然是事實，全案警方依公共危險罪嫌移送法辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲施姓男子酒駕追撞前方停等的轎車。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局調查，施姓男子今日上午8時許（26歲）駕駛自小客沿北區公園路往五權路方向直行，撞上前方停等紅燈、由林姓男子（51歲）的休旅車。經對雙方駕駛實施酒測，施男酒測值達0.6mg/l，林男無酒駕情事。

根據路口監視器畫面顯示，林男開車行經公園路時，碰上前方一整排停等紅燈的車輛，他遂減速慢行也準備等紅燈，未料號誌才剛改為綠燈，前方車輛開始緩慢前進時，後方突遭施男車輛高速追撞。車禍導致林男車尾凹陷毀損、施男車頭受損，幸林男僅頸部有不適感，無其他外傷未就醫，施男未受傷。

施男向警方辯稱，他早上去北區一家KTV與朋友會合唱歌，過程中吃了一鍋燒酒雞，但沒喝酒，是一時恍神才會撞車。全案警方依規定測繪處理並依法移送偵辦。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲施男酒駕肇事（右方白車）。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，酒駕零容忍已是全民共識，為落實防制酒駕政策，中警二分局取締酒駕案件不手軟，本年度迄今已取締559件，居全警局之冠，且為督促相關業者善盡社會責任，只要查獲酒駕案件，必定落實溯源工作，前往該處飲酒營業場所宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，雙管齊下，力除「醉」犯。
 

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了
雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分
快訊／下班注意！10縣市「豪大雨特報」大雷雨開轟
22歲女蛇頭正面曝！騙12部落親友赴柬　業績好爽爽升幹部
逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親
吃完Google留2星評價餐廳喊告！　網不滿狂洗1星更慘烈
3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光　親友湧入洗版

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

新北逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親

獨登南子吝山迷路！他走到無力急報警求救　警消出動救援

KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

3歲孫女鎖車內！糊塗阿嬤一原因下車再回頭急了　警消破窗救人

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆「吃太飽撞到不行喔！」

鼻酸！皮包骨狗媽媽生4奶娃　無良飼主丟棄亂葬崗還這樣嗆聲　

台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

豐原翁離奇溺斃！排水溝水位僅小腿高　死因待釐清

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

警槍準星視角曝！台中「7把刀」狂揮　局長喊話：大膽用槍就對了

3台人柬埔寨慘死照別再傳了...程母慟：兒省機票錢想等過年再回

新北逆子弒父分屍「人彘」判19年　法官認定行兇動機：保護母親

獨登南子吝山迷路！他走到無力急報警求救　警消出動救援

KTV唱到天亮還上路醉駕！台中男追撞前車　吹氣0.6賴給燒酒雞

3歲孫女鎖車內！糊塗阿嬤一原因下車再回頭急了　警消破窗救人

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆「吃太飽撞到不行喔！」

鼻酸！皮包骨狗媽媽生4奶娃　無良飼主丟棄亂葬崗還這樣嗆聲　

台中男持刀亂揮「隨機要砍人」畫面曝　多警持槍火速壓制

豐原翁離奇溺斃！排水溝水位僅小腿高　死因待釐清

吳子嘉控疫苗採購涉貪汙　蘇貞昌反嗆「造謠生非」：都照契約來

游良福「想跟美眉愛愛」選桃園市長！超狂12句出土：我太太不漂亮

鄧麗君再現「雲林浮空投影音樂會」　9月10日加開縣民限定場

8孕媽陪同登記參選屏東縣長　周春米：孕育出屏東新希望

大奶妹啪啪太激烈！好粗一根「塞進後門」糗卡住　醫看X光照傻眼

生理期能不能吃冰？中醫點關鍵　吃太多冰...「1食物」可補救

反骨艾瑞絲「入手200萬瑪莎拉蒂」！　開箱限量內裝…網驚：好狂

買套房自扛貸款！女友同住「要收租金嗎」　網揭1關鍵給答案

全身堆滿積木！「胖劍龍」趴地板眼神死　媽笑：再忍一天就開學

拒當通勤低頭族　抬頭看北捷廣告有亮點

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

3台男命喪柬埔寨都是竹聯幫　疑遭中國幫派爆頭

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

22歲女蛇頭騙部落8親友赴柬　獵豬仔價碼曝光

逃命現場曝！南港女遭恐怖前任持刀狂追

台人蛇被捕　曾嗆Bump：得罪柬國政府

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」

帶15歲小男友住女舍　女大生懷孕下場曝

更多熱門

相關新聞

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆

台中2男酒後互毆頭破血流　警關心竟遭嗆

台中市大里區東里路三段今天發生2名男子酒後互毆案，警方獲報後趕往現場，清查發現是林男與連男2名好友，疑似債務問題，2人喝酒後起衝突，過程中兩人頭部、手部都受傷，鮮血流滿面，警方到場詢問衝突原因，林男竟還回嗆「吃飽太閒撞到不行喔！」

雲林虎尾澄霖來送洗香香　助家扶學子備妥物資迎開學

雲林虎尾澄霖來送洗香香　助家扶學子備妥物資迎開學

恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　預計9／22拆完

恐怖工地害7棟透天變「比薩斜塔」　預計9／22拆完

遭夫飆罵「哩討客兄」　她遭痛毆淒厲喊冤

遭夫飆罵「哩討客兄」　她遭痛毆淒厲喊冤

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

關鍵字：

台中酒駕燒酒雞唱歌影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

南港凶殺驚悚11秒片曝！她遭砍倒地狂尖叫：快點救我

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面