騙母「去澎湖」　他被送到柬埔寨做詐騙做到吐血…付39萬逃回！

記者陳以昇／新北報導

台南市一名男子5月間透過朋友介紹要去泰國做線上博弈工作，為了怕媽媽擔心，安慰她說要去澎湖做冷氣，沒想到卻是去做詐騙集團；過程中想要離開，被要求需賠50萬台幣，他還因水土不服吐血，最後用IG向哥哥求救，透過民間團體居中協調，交付台幣39萬元將他救出。

▲家住台南暱稱小藍的男子描述被騙出國過程 。（圖／記者陳以昇攝）

2022年5月底，住在台南市暱稱小藍的男子，在朋友臉書貼文得知，高薪至泰國做線上博弈的工作，小藍心動答應，先跟媽媽表示要去澎湖做冷氣維修工作，哥哥得知他要出國做博弈，除了要他自己小心外，還親自送他搭飛機。

▼家住台南暱稱小藍拿出跟哥哥求救簡訊 。（圖／記者陳以昇攝）

小藍飛到泰國後，做完核酸檢測在泰國飯店住了3天，6月初先跟同行的3名台灣人被送到清邁，沒多久各自被載走，他則搭了4個多小時的車，直接穿過邊境到達寮國。

小藍到了寮國金帝園區，再轉往完美物業園區，發現附近園區都在做詐騙，最後妥協跟集團老闆簽約1年，負責「愛情詐騙」，一個月底薪2500元人民幣（折合台幣約10986元）每天工作12個小時，上班時間還要交出手機保管，下班後才能用手機跟家人聯繫。

▼詐騙集團老闆要求50萬贖付金額對話 。（圖／記者陳以昇攝）

工作1個多月後，他身體疑水土不服出現狀況，某日突然喉嚨一甜，吐出一大口鮮血，他怕沒有命回台灣，於是在IG貼現動並向哥哥求救，還打給媽媽哭著說「我好想回台灣」。

家人得知後，先到轄區派出所報案，警方表示要將案件轉交給刑事局，再通知外交部協助，媽媽認為官方動作太慢，於是透過關係請當地台商協助，再透過台灣民間團體居中斡旋，最後8月19日以台幣39萬元贖回小藍，順利返回台灣。

▼媽媽出面說明整個過程 。（圖／記者陳以昇攝）