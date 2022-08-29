快訊／台中市區暴雨！時雨量72mm　水利署連發10則淹水警報

今（29）日發生2起恐怖社會案件，一起是台中年約50歲男子持刀在騎樓下亂揮，險些傷到路人；過沒多久，台北南港區也傳出凶殺案，40歲男子和前女友爆發激烈衝突，在路上持刀猛砍女方，場面相當驚悚。有網友看到2起案件後，忍不住感嘆「台灣的治安怎麼了？」