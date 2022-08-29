快訊／台中市區暴雨！時雨量72mm　水利署連發10則淹水警報

記者許權毅／台中報導
今（29）日午後對流旺盛，氣象局針對台中等9縣市發布大雨特報，台中在下午17時開始下雨暴雨，台中站測得時雨量達到72mm，市府水利署在下午17時一連對北區、中區、西區、東區、太平區發布10則淹水警報。
▲台中市區暴雨，時雨量達到72mm，水利署連發10警報。（圖／記者許權毅拍攝，下同）
水利署指出，一級淹水警戒包含中區光復里、綠川里、三民路一段、中山路、中正路、五權路、建國市場周邊、綠川東西街以及雙十路二段；東區東南里、東勢里、東信里、十甲里以及東橋里；南區德義里、工學里、江川里、長榮里、南和里、崇倫里、樹德里、西川里、美村南路、十甲北街、仁和路、光大路、忠明南路、建國路以及復興路三段。
另外同樣為一級警戒西區土庫里、民生里、忠明里、公民里、吉龍里、利民里、東昇里；北區建成里、平和里、錦祥里、邱厝里、樂英里、大雅路、大德街與美德街口、中華路、太平路、文化街、水源街、自強街、英士路、國豐街以及進化路；太平中平里、太平里、頭汴里、中山里、中興里、光隆里、東平里、東和里、長億里、建國里、中山路二段、太平路、中興路、新仁路、永成北路。
中區、東區、西區以及北區部分路段測得時雨量達到53.5mm，列為二級警戒，水利局提醒，部分低窪地區要嚴防積水淹水，此次警報有效期直至晚間20時10分。
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