鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府於27、28日在大遠百廣場舉辦2022全國鹹酥雞嘉年華，兩天狂吸7萬人次造訪。市長陳其邁昨出席活動時，和藝人張文綺學炸雞，炸完還狂撒辣粉，宣稱要把最辣的鹹酥雞給在高雄出席簽書會的台北市長柯文哲吃，而柯文哲也證實有收到。不過是否真收到特調辣味鹹酥雞？陳其邁說：「加辣是開玩笑的。」

▲陳其邁體驗炸鹹酥雞，狂撒辣粉，表示這包要給柯文哲吃 。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

2022全國鹹酥雞嘉年華於27日、28日連續兩天在高雄大遠百熱鬧開賣，2日匯集全國近百攤店一較高下，吸引眾多美食饕客及旅客到場，總計近7萬人次造訪，每家攤商人潮絡繹不絕，生意強強滾。

▲2022全國鹹酥雞嘉年華，兩天狂吸7萬人次造訪。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

市長陳其邁昨也到場，和鹹酥雞女神張文綺學習如何炸鹹酥雞，炸完後還大顯伸手，狂撒辣粉邊翻鍋，姿勢堪稱是pro級，陳其邁笑說「等下這包就給柯市長吃」，一旁的張文綺都看傻了眼，接著又上演超暖餵食秀，底下民眾尖叫連連。

由於昨日台北市長柯文哲也到高雄大遠百舉行簽書會，雖然兩人都在同場地出席行程，但是雙方沒有碰面。不過柯文哲晚上偕同市議員參選人到瑞豐夜市拜票，親口證實有收到陳其邁送的鹹酥雞。

不過陳其邁是否真的有送出「超辣特調」？他今天表示，昨天年度的鹽酥雞嘉年華2天約有7萬人到場，可能人太擠，柯市長無法享用鹽酥雞嘉年華的特產，所以我們特別送給柯P鹽酥雞，這是高雄人熱情好客，希望他回台北時可能享用，感受高雄人的熱情，但昨天沒有加辣，我知道他昨天一定會講很多話，加辣是開玩笑的，但我相信鹽酥雞應該是非常好吃。