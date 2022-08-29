失守港湖大本營？黃珊珊批藍營操作棄保　「找得到投給蔣萬安的理由嗎」

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨北市黨部近日流出一份最新民調，民進黨台北市長參選人陳時中在港湖區支持度衝至第一名，等同前台北市副市長黃珊珊失守大本營。但黃珊珊29日提及，這篇就是在操作棄保，顯得「投給黃珊珊就是投給陳時中」一樣，但「請問他們找得到投給蔣萬安的理由嗎？」

黃珊珊29日中午接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，關於先前有一份國民黨台北市黨部民調顯示，陳時中在港湖地區的民調第一名，黃珊珊則落到第三名，黃珊珊回應，這一份民調明顯是要操作棄保，顯示成「投給黃珊珊就是投給陳時中」，但國民黨這樣喊，「請問他們找得到投給蔣萬安的理由嗎？找個投給你的理由。」

黃珊珊表示，為什麼國民黨8年前會丟掉北市政權，「大家忘了嗎？沒有忘吧！這很明顯是操作棄保。」大家都忘記了這8年來的變化，這8年間北市是沒有顏色的，北市府呈現了聯合內閣，局處首長有民進黨、國民黨，不分彼此地一起工作，「我不曉得為什麼這些人停留在8年以前，只有你的政黨可贏者全拿，其他都是附庸，我覺得這觀念早已落後。」

▲黃珊珊宣布參選台北市長記者會。（資料圖／記者周宸亘攝）

主持人黃光芹追問，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹稱，台北市400多名里長中，有200多人都掛國民黨籍，是否意味著里長也影響選舉結果。黃珊珊提及，里長本身就是北市很重要的幹部，與市府有很多往來，且自己擔任20多年的民意代表時，與很多里長認識許久，「這種關係你（國民黨）要用黨籍限制，不是很無聊嗎？」為什麼市民會投給國民黨籍里長，但卻不投給國民黨籍的市長，「這是你們（國民黨）自己要檢討的事情。」

最後，黃珊珊說，自己未來當市長的話，也是做一樣的事情，不會只顧國民黨里長、不做民進黨里長的事，「我們在市府執政沒有分過彼此，所以里長為什麼會支持柯文哲、黃珊珊？他們（國民黨）是不是該檢討一下？」

▼國民黨籍台北市大安區群賢里長翁鴻源出席黃珊珊參選記者會。（圖／記者袁茵攝）