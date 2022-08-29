鄭文燦稱選戰變「三打一」　張善政：感覺是他在選第三任

▲針對鄭文燦說選戰變成三打一，國民黨桃園市長參選人張善政今天表示，沒此問題，感覺好像是鄭文燦在選第三任。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日受訪時指出，針對鄭文燦市長說，這場選戰變成三打一，其實這場選舉沒有三打一問題，民進黨在論文、中介法等事件已讓民眾大失所望；另外，這次選舉好像是鄭文燦在選第三任一樣。

▲張善政今天參訪楊梅區光華二村眷村，民眾向張擊拳表示支持。

張善政今天上午參加「眷村固本啟航列車」楊梅區光華二村活動，在市議員周玉琴、涂權吉與前立委廖正井等人陪同下與眷村民眾座談。

會後針對鄭文燦說這場選戰變成三打一，張善政表示，這場選舉沒什麼三打一的問題，問題是最近民進黨在論文、中介法等事件上，讓民眾大失所望，民心向背大家看都得很清楚。

▲張善政今天參訪楊梅區光華二村眷村，與市議員參選人周玉琴、涂權吉與前立委廖正井等人相互加油打氣。

鄭文燦說鄭運鵬是鄭文燦2.0，是否代表對施政沒信心？張善政認為，「我覺得沒有什麼鄭文燦2.0，我先前說過，覺得這次選舉好像是鄭文燦在選第三任一樣。」

至於何時會登記參選，張善政強調，「很快，大概就這幾天了，我們很快會公佈。」

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