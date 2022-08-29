　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

▲▼民進黨中常會 主席卓榮泰 桃園市長鄭文燦 柯建銘 一起走出主席辦公室 鄭寶清堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，欲為民主留下火種，引發各界關注。對此，國民黨桃園市議員參選人凌濤提出2點分析，並指出鄭寶清身邊核心支持者有濃厚「賴系色彩」，桃園市長鄭文燦挺民進黨桃園市長參選人鄭運鵬；鄭寶清支持者與副總統賴清德親近，顯見桃園市長選戰已讓民進黨總統提名前哨戰提前開打。

凌濤表示，鄭寶清參選，顯示在地老桃園民進黨人對現今民進黨施政決策體制嚴重不滿。而鄭寶清說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，即是對總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、鄭運鵬以不及格的政治誠信道德標準提名並護航林智堅，表達最直白的抗議。

凌濤認為，「留下民主的火種」則是預言民進黨因論文抄襲案、棒球場工程案，站在整個年輕世代對立面，恐導致年底選情的崩盤，故鄭寶清事先為民進黨預留改革再站起的機會。

此外，凌濤指出，從鄭寶清身邊的要角、核心支持者桃園水利會前會長黃金春等人，可見濃厚的「賴系色彩」。黃金春更曾在去年2月與賴清德在新北市萬里老家餐敘，當場表態支持賴清德參選總統。

凌濤分析，鄭文燦挺鄭運鵬，鄭寶清的支持者與賴清德親近，顯見此次桃園民進黨一連串提名混局，可能讓2022年桃園市長選戰，成為2024年民進黨總統提名前哨戰，「立儲」之爭提前開打。

針對桃園市長選戰，有媒體日前報導引述黃金春受訪內容，指稱賴清德陣營支持鄭寶清，逼著黨政高層緊急找台日關係協會會長蘇嘉全出面溝通。

不過，賴清德辦公室發布4點聲明回應，第一點直接點名撰稿記者姓名，指新聞內容與事實不符，強調賴清德重視新聞自由，極不願興訟個別記者，請記者自重；第二，8月12日選對會中，賴清德曾發言表示「目前情勢複雜，也是全黨最需要團結的時刻，全力支持共同的決定」，全體成員一致支持鄭運鵬參選桃園市長。

賴清德辦公室並指，第三，8月16日民進黨中央黨部已正式澄清「賴清德副總統為本黨選對會成員，並在上周選對會充分討論後，一致同意徵召鄭運鵬委員接棒參選桃園市長，期許全黨可以團結延續桃園執政。有心人士刻意混淆跟分化支持者，希望可以立刻停止這樣的假訊息傳遞。賴副總統在上週選對會做出決議後特別強調，全黨在此時此刻應該積極團結支持鄭運鵬委員，並將選舉焦點回到市政願景擘劃上」；第四，聲明稿也批評新聞內容刻意造假總統、副總統關係不睦，破壞民進黨內團結，「其心可議，令人費解」。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
年息300%！高利貸男硬上孝女　遇「紅燈」強迫口交
連靜雯遭「幽靈老公」騙400萬　詐團成員只肯賠1／5
南港OL午休當街被砍！正義哥拿雨傘1步上前　網讚勇猛
快訊／李英宏突失控「拿水瓶砸觀眾」！　親還原真相
iPhone 14 Pro還有這新色　兩款實機影像流出
快訊／11秒血腥片！她倒地尖叫：快救我　下秒遭開山刀猛砍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

取代賴香伶？被爆合作鄭寶清　柯文哲：也許蔡壁如在打烏賊戰

台北城市博覽會浮報政績？　林楚茵轟柯文哲：省小錢花大錢

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

柯文哲任內最後質詢！陳信瑜竟還在北市府　突請假5天「辭職生效變9月」

「女超人」許淑華登記參選南投縣長　拋3大主軸+10大施政重點

陸委會批夏立言掉中共陷阱　國民黨：政府無能溝通兩岸只會酸葡萄

鄭運鵬「模型主視覺」被控抄襲　競辦批藍：為選舉私利踐踏創意

陳其邁、柯志恩有對手！　41歲男搶頭香參選高雄市長

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

女駕駛店門併排停車擋去路　他見狀傻：看不起腳踏車？

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

取代賴香伶？被爆合作鄭寶清　柯文哲：也許蔡壁如在打烏賊戰

台北城市博覽會浮報政績？　林楚茵轟柯文哲：省小錢花大錢

林延鳳、顏若芳、趙怡翔登記參選　阮昭雄：盼他們進議會協助陳時中

柯文哲任內最後質詢！陳信瑜竟還在北市府　突請假5天「辭職生效變9月」

「女超人」許淑華登記參選南投縣長　拋3大主軸+10大施政重點

陸委會批夏立言掉中共陷阱　國民黨：政府無能溝通兩岸只會酸葡萄

鄭運鵬「模型主視覺」被控抄襲　競辦批藍：為選舉私利踐踏創意

陳其邁、柯志恩有對手！　41歲男搶頭香參選高雄市長

小S「想把臥室改成飛機艙」　媽精闢剖析讓她秒放棄

法界慣用3招幾乎全免死　他怒批：賠償了事「人命可用錢買」

時隔半世紀重返月球！　NASA「阿提米絲」巨型火箭轟然升空

時代力量指廖郁賢已違背黨內價值　宣布退黨「給予尊重與祝福」

台東縣+162　明天學校開學衛生局籲教職員及學生落實防疫

台灣Hyundai「國產正7人座」車名、動力都曝光！採1.5升渦輪引擎

真的收到陳其邁「特調辣味鹹酥雞」　柯文哲「只吃一口」：太鹹了

2023台北國際自行車展創新設計獎　即起徵求全球創意能量

荷包要哭了！幫主子設計夢幻遊樂區　貓不領情「跑去紙箱排隊」

囂張！　台南道路競速飆車白河警將車主送辦！

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

鄭運鵬視覺設計太像！設計師吐心聲

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

3台人柬埔寨遭槍殺　外交部：柬國黑槍氾濫情形嚴重

外役監將改不選殺警犯！吳子嘉怒嗆蔡清祥

「塑膠模型鄭運鵬」爆抄襲日劇？網傻：又來了

四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

鹹酥雞嘉年華陳其邁狂撒辣粉」：這包給柯P

九合一登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席」

41歲鄭宇翔搶頭香參選高雄市長

他全代會上提「2異見」洗臉朱立倫　現場4度掌聲響起

蔡英文首任侍衛長劉志斌傳罹癌　恐打亂參謀總長接班佈局

賴清德備戰2024辦公室曝　離總統府不到500公尺

送余苑綺最後一程　陳水扁揭余天狀況

台中房思琪　民團29日上街陳情

更多熱門

相關新聞

戰變三打一？張善政：感覺是鄭文燦在選第三任

戰變三打一？張善政：感覺是鄭文燦在選第三任

國民黨桃園市長參選人張善政今（29）日受訪時指出，針對鄭文燦市長說，這場選戰變成三打一，其實這場選舉沒有三打一問題，民進黨在論文、中介法等事件已讓民眾大失所望；另外，這次選舉好像是鄭文燦在選第三任一樣。

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

「想跟路上漂亮美妹愛愛」　游良福參選桃園市長

陳時中衝同志酒吧學調酒跳街舞　蔣萬安：年輕人最在乎誠信

陳時中衝同志酒吧學調酒跳街舞　蔣萬安：年輕人最在乎誠信

建議夏立言訪陸行「公開透明」　郝龍斌：有助選情

建議夏立言訪陸行「公開透明」　郝龍斌：有助選情

失守港湖？黃：找得到投給蔣的理由嗎

失守港湖？黃：找得到投給蔣的理由嗎

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長鄭寶清鄭文燦鄭運鵬民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

在柬遭槍殺亡　「衡仔」生前善舉曝

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

夫妻不能相送！　余苑綺老公不避諱「捧斗」淚別摯愛

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

獨／北市南港爆凶殺！男當街「持鐮刀追砍」　女重傷送醫

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

更多

最夯影音

更多
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面