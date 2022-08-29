他分析鄭寶清參選桃園2意義　民進黨「總統提名前哨戰已提前開打」

▲民進黨前立委鄭寶清。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，欲為民主留下火種，引發各界關注。對此，國民黨桃園市議員參選人凌濤提出2點分析，並指出鄭寶清身邊核心支持者有濃厚「賴系色彩」，桃園市長鄭文燦挺民進黨桃園市長參選人鄭運鵬；鄭寶清支持者與副總統賴清德親近，顯見桃園市長選戰已讓民進黨總統提名前哨戰提前開打。

凌濤表示，鄭寶清參選，顯示在地老桃園民進黨人對現今民進黨施政決策體制嚴重不滿。而鄭寶清說「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，即是對總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、鄭運鵬以不及格的政治誠信道德標準提名並護航林智堅，表達最直白的抗議。

凌濤認為，「留下民主的火種」則是預言民進黨因論文抄襲案、棒球場工程案，站在整個年輕世代對立面，恐導致年底選情的崩盤，故鄭寶清事先為民進黨預留改革再站起的機會。

此外，凌濤指出，從鄭寶清身邊的要角、核心支持者桃園水利會前會長黃金春等人，可見濃厚的「賴系色彩」。黃金春更曾在去年2月與賴清德在新北市萬里老家餐敘，當場表態支持賴清德參選總統。

凌濤分析，鄭文燦挺鄭運鵬，鄭寶清的支持者與賴清德親近，顯見此次桃園民進黨一連串提名混局，可能讓2022年桃園市長選戰，成為2024年民進黨總統提名前哨戰，「立儲」之爭提前開打。

針對桃園市長選戰，有媒體日前報導引述黃金春受訪內容，指稱賴清德陣營支持鄭寶清，逼著黨政高層緊急找台日關係協會會長蘇嘉全出面溝通。

不過，賴清德辦公室發布4點聲明回應，第一點直接點名撰稿記者姓名，指新聞內容與事實不符，強調賴清德重視新聞自由，極不願興訟個別記者，請記者自重；第二，8月12日選對會中，賴清德曾發言表示「目前情勢複雜，也是全黨最需要團結的時刻，全力支持共同的決定」，全體成員一致支持鄭運鵬參選桃園市長。

賴清德辦公室並指，第三，8月16日民進黨中央黨部已正式澄清「賴清德副總統為本黨選對會成員，並在上周選對會充分討論後，一致同意徵召鄭運鵬委員接棒參選桃園市長，期許全黨可以團結延續桃園執政。有心人士刻意混淆跟分化支持者，希望可以立刻停止這樣的假訊息傳遞。賴副總統在上週選對會做出決議後特別強調，全黨在此時此刻應該積極團結支持鄭運鵬委員，並將選舉焦點回到市政願景擘劃上」；第四，聲明稿也批評新聞內容刻意造假總統、副總統關係不睦，破壞民進黨內團結，「其心可議，令人費解」。