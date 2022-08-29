她曝因夏立言訪陸被選民飆罵　郝龍斌建議「公開透明」：有助選情

▲趙少康、郝龍斌等29日陪同柳采葳、詹為元、楊植斗登記參選。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨在全代會上，定調副主席夏立言訪中國大陸是堅持做對的事，但黨內部分參選人對此有雜音。台北市議員參選人柳采葳29日透露，她掃街時曾有人因夏立言訪陸而飆罵她，但只要經溝通，選民多少可以接受。而中廣董事長趙少康、國民黨前副主席郝龍斌也認為，夏立言要對外說明訪陸成果；郝更說，讓民眾了解後，反而對選情會有幫助。

趙少康、郝龍斌29日上午陪同藍營3位新秀柳采葳、詹為元、楊植斗到台北市選委會登記參選。對於是否認為朱立倫定調夏立言訪陸是「堅持做對的事」會影響選情？柳采葳表示，她掃街或出席部分活動時，的確有被民眾抗議、飆罵，但她都能理解；今天只要是國民黨的人去大陸，一定會被民進黨見縫插針、扭曲事實，所以她在現場一定跟民眾說，夏立言訪陸有強調我方立場，也有進行溝通，這樣說完，選民多少可以接受。

郝龍斌表示，現在民進黨完全無法跟對岸溝通，當然他也要譴責中共軍演、軍機侵擾，但兩岸必須建立溝通管道，透過溝通了解、減少誤解。夏立言去大陸是對的，不過所有過程必須公開透明，讓民眾了解國民黨去大陸替台商、台胞爭取到什麼，替國家利益爭取到什麼，「我相信民眾能夠了解，那對我們的選情不僅沒有傷害，而且會有幫助」。

趙少康則說，美國跟大陸處得不好，還是有溝通管道、互派大使，而台灣跟大陸關係跟貿易往來密切，也應該要有溝通管道，這本來該是由執政黨來執行，但民進黨不去溝通，也沒有能力、沒有管道溝通，國民黨派夏立言去大陸，民進黨應該感謝國民黨跟夏立言，怎麼還亂罵一通。

趙少康也認為，夏立言應該開一場公開記者會，並受訪，把訪問大陸的成果、接觸了哪些人，台商、台眷有什麼困境，通通告訴國人；而國民黨該建立與大陸的常態性溝通管道，台生、台胞有問題，隨時可透過國民黨立委、議員來反映。

趙少康批評，台灣跟大陸之間不能沒有溝通管道，有溝通管道可以化解很多危機、減少誤解，這是最簡單的道理，這點民進黨想不通嗎，做什麼執政黨。