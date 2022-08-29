鄭寶清脫黨堅持參選到底　鄭文燦：三打一、我們也會贏！

▲桃園市長鄭文燦今早陪同市長參選人鄭運鵬與多名市議員參選人前往市選委會登記，受訪時強調，「三打一、我們也會贏！」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天上午在市長鄭文燦等人陪同下前往市選委會登記參選，針對前立委鄭寶清宣布參選，鄭文燦表示，民進黨人之所以成為民進黨，不是個人多重要，而是台灣很重要；民進黨用嚴謹客觀民調作基礎，以集體智慧共同推舉鄭運鵬，這個決定是非常正確的，我們對人民有信心、對桃園有信心，我們一定會一步一步贏得最大支持，「三打一，我們也會贏！」

針對前立委鄭寶清前晚決定投入下屆桃園市長選舉，且堅持不退選，對此，市長鄭文燦指出，團結是為了台灣，也是為了民主，更是為了桃園。有時候我們在舞台上，有時候會在舞台下，這是從政的基本道理，個人不重要、團隊最重要。今天民進黨以嚴謹客觀民調作基礎，以集體智慧共同推舉了鄭運鵬，相信這個決定是非常正確的，也是非常謹慎的，全黨都會團結。我相信民進黨的支持者比我們還要聰明，知道投這一票的意義所在，就是要保住桃園，就是要繼續讓台灣在2024年能夠更有力量。

鄭文燦認為，桃園是重中之中，所以現在三打一，「三打一我也不怕，如果大家覺得桃園退步了，那投給其他候選人。如果覺得桃園進步了，請保護這個進步，投給鄭運鵬。我也相信，這段時間我們口不出惡言，都帶著敦厚的心、勇敢的心、打拚的心，民眾都知道我們的責任所在，很多的選民告訴我們說：「市長我都看到了，你們真的是桃園隊」。我相信我們的每個選民，他們知道我們所做的每個努力是為了什麼，所以不擔心，選民都不會分裂，選民是團結的。

▲桃園市長鄭文燦今早陪同市長參選人鄭運鵬與多名市議員參選人前往市選委會登記，登記後在市選委會前高呼「凍蒜」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也強調，這次我們的市議員會選得很好，我們32位市議員候選人，一位區長候選人都非常打拚，且都很有成績且個人表現都很突出，相信我們的競選團隊不斷擴大、不斷成長，不斷地包容、網羅各方人才，我會比我上屆連任，更大的社會支持度來支持鄭運鵬，來支持桃園隊，我們有信心2022肯定桃園，2022讓桃園能夠大進化。

此外，針對鄭寶清傳出說有網軍來衝自己的聲量，還有可能會跟民眾黨來合作問題。鄭文燦認為，不管面對任何選舉暗流，或想扭曲選舉的任何的奧步，這對我們來說都是看多了，我們之所以成為桃園隊就是正大光明，就是正派執政。這段時間我們看到這些力量，我覺得選民會有判斷，用網軍或用反串，或用假冒各種手法，台灣是個民主社會，不會被網路上暗流淹沒掉。此外，桃園不分南北、不分山海，執政的滿意度是很平均的，鄭運鵬的市長選情比大家想的還要穩定，而且是穩定地往上升，上升速度有賴於我們更大的努力，雖然目前目前三打一，我們完全沒有落後，在競選的過程，今天是第一天登記，所以我們是步步為營，不需要放話給自己壯膽。我們對人民有信心、對桃園有信心，我們一定會一步一步贏得最大支持，「三打一，我們也會贏！」

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