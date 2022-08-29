登記參選　鄭運鵬：桃園這一仗是對鄭文燦、蔡英文的肯定

▲桃園市長參選人鄭運鵬今天前往市選委會登記，鄭運鵬表示，桃園這一仗，比其他縣市來的關鍵，是對鄭市長的肯定，也是對蔡英文的肯定。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在9合1大選登記首日到市選委會登記，鄭運鵬表示，競爭對手以無所不用其極，使盡各種手段破壞桃園民進黨連任基礎，我們的團結不需要懷疑；桃園的這一仗，對民進黨不管是2022、或是2024來說，比其他縣市來的關鍵與重要，這是對鄭文燦市長的肯定，也是對蔡英文的肯定。

鄭運鵬指出，民進黨在桃園的團結不需要營造的，從蔡總統的施政滿意度維持在高峰，鄭文燦市長兩任的成績讓市民認同，我們就應該在團結的基礎之上，來正面、陽光地參選這場選舉且贏得最後勝選。他說，競爭對手無所不用其極，使盡各種手段來破壞桃園民進黨持續連任基礎，我們的團結不需要懷疑。

▲桃園市長參選人鄭運鵬今天前往市選委會登記。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬也提及，當然過程當中有些曲折，各方都有不同的擔心，這顯示說，我們在桃園的這一仗就更需要團結。特別感謝蔡英文總統在第一時間給予桃園最多的支持，包含上上週陳建仁副總統以小英之友會榮譽會長身分來到桃園來支持，上週六蔡總統親自來到桃園，指派了黨部副秘書長林飛帆進駐桃園，一起來打贏這場勝仗，我們的團結不容懷疑。桃園這一仗，對民進黨不管是2022、或者2024，都比其他縣市來的關鍵，來的重要，這是對鄭文燦市長的肯定，也是對蔡英文的肯定。

▲桃園市長參選人鄭運鵬今天前往市選委會登記，完成登記後展示完成登記內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭運鵬強調，「我與鄭文燦市長是不同爸爸、不同媽媽，所以DNA是不一樣的，我常常開玩笑說，我是立志當一位小一號的鄭市長，小一號可能記憶體會小一號，不同手機、不同型號，但我們電池可以大一號，所以選舉行程，我們要跟大家、跟所有的候選人、夥伴們一起努力，以贏得市民的認同。未來當選之後，相信我的行程、我的拜訪與我的請益只能比鄭文燦市長更多，不能更少。」

「國民黨選舉提名風波很多，所以他們在看民進黨的轉折，他們有很多冷言冷語，但我向大家說明，國民黨給民進黨的壓力，我們不能屈服在他們壓力之下，他們的參選、他們的登記都有不同考量，但是也可見得國民黨在桃園並沒有他們想像中受到支持，每位候選人、每個政黨都有強弱項目，我們都尊重，我們的勝選是奠基在桃園市民感受到這兩任鄭市長的進步，桃園市民希望延續這樣正直、清廉、有效率的桃園市政，不希望回到過去國民黨執政，貪汙、包工程、炒地皮時代。市民的認同並不是政黨認同而已，這次的選舉我們不會分政黨，我們只要延續桃園的大進步。」

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