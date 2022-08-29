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「想跟路上漂亮美妹愛愛」　最誠實候選人游良福登記選桃園市長

▲曾於8年前登記參選桃園市第10選區市議員選舉的游良福，今天前往桃園市選委會登記參選市長，但因未繳交150萬元保證金，承諾本週五會繳齊。（圖／翻攝自桃園市選委會）

▲曾於8年前登記參選桃園市第10選區市議員選舉的游良福，今天前往桃園市選委會登記參選市長。（圖／翻攝自桃園市選委會）

記者沈繼昌／桃園報導

8年前參選桃園市第10選區市議員選舉時曾說出「想跟路上漂亮美妹愛愛」的游良福，29日上午光著腳走進桃園市選委會，穿著自製「總統游良福」紅色小背心宣布參選桃園市長；游良福表示，「越亂的時候，貢獻會越大」，希望自己能為台灣撥亂反正，若這次選不上，2年後再選總統，一番言詞果然語出驚人。

游良福2014年在市議員電視公辦政見會上語出驚人「想跟路上漂亮妹妹愛愛」，讓網友對他刮目相看，聲稱是最誠實的候選人，一度成為網路紅人。當年最後以低票落選，今天上午表示要參選市長，還穿著自製紅色小背心「總統游良福」，馬上成為媒體矚目焦點。

▲曾於8年前登記參選桃園市第10選區市議員選舉的游良福，在政見會上語出驚人說「想跟路上漂亮妹妹愛愛」成為網路紅人。（圖／翻攝自桃園市選委會）

▲游良福曾在政見會上語出驚人說「想跟路上漂亮妹妹愛愛」成為網路紅人。（圖／翻攝自桃園市選委會）

游良福說，這是他第三次選舉，前兩次以無黨籍參選龍潭區市議員都低票落選，老婆曾勸他不要從政，至今已10年了，但他還是想來登記，認為「越亂的時候，貢獻會越大」，希望自己能為台灣撥亂反正，這次若選不上，兩年後再選2024總統。

據指出，1962年生的游良福，曾就讀清大工業工程學士、交大電子工程碩士與中央大學資訊工程博士，曾在中山科學研究院擔任過助理研究員；8年前曾在市選委會公辦電視政見發表會上說過，「妻子長得不很好看，從政之後應該會有很多誘惑，因為路上到處都有很漂亮的妹妹，我都想跟她愛愛，這沒關係，因為我很誠實。」當時這段影片被PO上網後，網友戲稱他是「史上最誠實候選人」。

由於游良福今天還未繳交市長登記的150萬元保證金，因此市長登記還未完成。游良福解釋，本週五（9/2）就會繳交，這幾天先放銀行生利息。

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