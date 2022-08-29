「人民才是最大母雞」　時代力量劉仕傑、陳志明等5人登記參選北市議員

▲時代力量林泓泰、林柏勛、徐千淳、陳志明、劉仕傑29日登記參選。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量5位台北市議員徐千淳、劉仕傑、林柏勛、林泓泰，以及陳志明29日上午在黨主席陳椒華陪同下，到台北市選委會登記參選，而現場也來了數十位民眾站台。對於時代力量沒有推出台北市長參選人，而被說沒有母雞，陳志朋表示，人民才是時代力量最大母雞。

陳椒華表示，時代力量推出的5位市議員參選人的特質，就是年輕、優秀、有活力、有熱忱，他們參選以來，從居住正義、交通平權，甚至連「天道盟的違建」都敢要求拆除，很勇敢，這就是時代力量的精神，希望選民讓堅持公平正義的候選人進入議會，並成立黨團，讓他們五席全上，為台北市民服務。

具10幾年影像工作經驗的徐千淳說，自己今年才踏入政治領域，很感謝時代力量給政治素人機會；過去以影像幫助有需要的人，現在投身政治，是希望透過文化人的背景、小市民的觀察，推進勞動權益和性別平權等價值。

劉仕傑表示，他今天只有一個目標，就是時代力量會在台北市議會成立黨團、打出全壘打。自己過去擔任外交官時，替台灣捍衛主權、尊嚴，未來他會在台北市議會，捍衛首都主權跟尊嚴，而首都市議會需要一個有國際觀的市議員。

林柏勛指出，無倫是冒生命危險踢爆權勢違建或做任何政治選擇，都是基於自己的專業跟善良；時代力量的5位參選人，對市政的觀察不亞於現任市議員。「為何選擇我們？」林柏勛說，因為時代力量參選人選擇善良，很多議員站在財團那邊，而時代力量則站在勞工這邊；很多議員站在惡勢力那邊，而時代力量則站在居住正義這邊。

林泓泰說，這階段年輕人遇到高房價、交通環境問題跟長照問題，台北作為首善之都，應該是年輕人的機會之都，而非壓力來源之都。高額房價、租金壓的年輕人喘不過氣，每年3000多人在道路上喪命，以及長照壓力造成的家庭悲劇，他只有一個目標，就是讓這些悲劇別再上演。

陳志明表示，時代力量希望打破藍綠僵局，成為人民可以信賴的力量。現在檯面上的台北市長候選人，可以真真實實討論台北市民面臨的問題，而非沉淪口水戰。年輕人關心交通、居住正義、長照、托育等議題，這些是年輕人壓力來源，時代力量進入市議會後，可以為大家監督、把關。

對於時代力量未提出台北市長候選人，出現沒有母雞帶小雞的窘境，陳志明說，人民才是時代力量最大母雞，現場的朋友之所以來站台，就是看到時代力量候選人的努力，看到時代力量候選人認真的樣子，才放下手邊工作到現場來給予支持，更重要的是願意把台灣這塊土地，交給時代力量，而時代力量的候選人也會用肩膀扛起託付。