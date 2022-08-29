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9月全國交通安全月　台東路口科技執法啟用

▲路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

據交通部統計，全國交通事故發生地點計有近6成發生於路口，為降低路口事故，於111年9月份推動交通安全月，以「車輛慢看停、行人停看聽」為主題，對駕駛人著重於「無號誌路口/閃紅閃黃路口」優先權宣導及「禮讓行人」，對行人著重於「勿任意違規穿越路口」，藉由交通安全月的活動，強化民眾正確的交通安全觀念。

台東市鐵花新聚落已成藝文、文創新據點，每日均會聚集大量人車，其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越之密集熱點，亦為易發生交通事故之路口，經分析發生事故之態樣以車輛側撞及交叉撞居多，違規行為則以違規轉彎及闖紅燈居多，為遏阻交通違規行為，台東縣警察局積極爭取經費並規劃以路口多功能取締違規科技設備全時段執法，減少交通事故發生，維護用路人安全。

▲路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲路口科技執法新啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

前述2處路口於111年6月份建置完成後，除宣導民眾周知外，並持續測試運轉偵測違規，違規行為以「多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道」、「闖紅燈」及「車輛未禮讓行人」等較多，也是造成路口交通事故頻傳之原因，希望能透過取締路口違規，讓用路人遵守道路交通安全規則，以維護民眾生命財產安全。

另外，台東縣警察局表示：「上述路口預訂於111年9月1日8時起全時段執法，請用路人遵守道路交通安全規則，切勿貪圖一時之便，造成其他用路人閃避發生事故，共維行車秩序及安全」。

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