「彰化最強第三勢力」　時力吳韋達率候選人搶頭香登記

▲時代力量彰化參選人搶頭香登記。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

2022九合一大選，29日為選舉登記日，時代力量彰化縣提名6席參選人，一早在選委會前召開記者會，搶頭香登記，主委吳韋達，也是第一選區彰化市、花壇、芬園現任議員，他認為這次選舉的資源戰更加激烈，政治不該是金權遊戲，期盼帶給彰化一個更創新、更有活力的新未來。

時代力量此次在彰化推出，縣議員 (第一選區)吳韋達及(第四選區)鄭宇焱、彰化市民代表 (南區) 王威程及(東區) 黃宥馨、鄉代(秀水陳昀志、埔心黃金吉)等六席候選人，選在今日上午八點半，由吳韋達率領候選人們在彰化縣選舉委員會召開【彰化最強，第三勢力】聯合登記記者會，現場還有喬友大火殉職消防員陳志帆父親陳貴森、彰化醫療界聯盟首席顧問楊澤民博士共同參加。

吳韋達表示，2018年在彰化選民支持下進到了議會，戰戰兢兢地為地方而努力，百分之百的質詢率與高達一百多場大會質詢，致力監督縣政與為縣民用力發聲。在喬友大火意外發生後為推動居住消防安全，獨自埋首撰寫一個多月後提出了《彰化縣公寓大廈管理維護自治條例》，竟發現是彰化縣議會70年以來，第一位也是唯一自提法案的議員。

吳韋達指出，在人本城區施工品質的檢討中，也是本屆議會唯一成立專案小組的召集人。但是這次選舉的資源戰更加激烈，吳韋達認為政治不該是金權遊戲，仍堅持希望用一百萬完成選戰，拜託彰化市、花壇、芬園的鄉親陪他完成這個理想。

鄭宇焱則強調，他身為一個返鄉青年，看見家鄉的地方政治，總是充斥著惡質選舉文化、金權勾結、貪汙賄選、黑金政治、藍綠惡鬥。他無法接受自己的故鄉一成不變，決定勇敢參選，扭轉迂腐的地方政治。更在地方推出「新政治文化、居住正義、文化創生、交通正義」等改革議題，盼能打動大村、員林、永靖的青年人，為員林區攻下一席青年議員。