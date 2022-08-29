　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

連拉5天才就醫！顧客告溫體牛名店過失傷害　遭檢方2度打臉

▲▼肚子痛,胃痛,痛苦,拉肚子。（示意圖／Pixabay）

▲男子控溫體牛名店的食材不新鮮害他上吐下瀉，卻在5天後才就醫，檢方2度做出不起訴處分。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北一名朱姓男子用外送點了知名美食店「延三溫體牛」套餐，事後指控店家牛肉不新鮮，害他上吐下瀉，對店家提起過失傷害罪告訴。余姓負責人反駁，請朱男提出就醫或購藥證明，卻只有嘔吐物照片，衛生局檢驗後也全部合格沒問題。台北地檢署調查認為，朱男事發5天後才就醫，不符合常情，日前做出2度不起訴處分。

朱男指控，去年8月20日晚間11時許，他利用外送平台向延三溫體牛訂了1份套餐，隔天凌晨2點多送抵，吃完後卻開始上吐下瀉，並在同月25日前往台北長庚醫院就診，經診斷為急性腸胃炎與結腸炎，朱男便認為是前幾天吃的溫體牛套餐不新鮮，向店家提起告訴。

余姓負責人在得知有客人拉肚子的事情後，就有告知自己願意支付醫藥費，讓朱男盡快就醫，但朱男卻只是持續PO文指控是店裡食物不新鮮害他中毒，請他提供購藥與就醫證明也拿不出來，只給了幾張嘔吐物的照片，最後余男只好停業一週，讓衛生局到店檢查，最終全部都合格無問題，還給他一個清白。

檢察官認為，朱男稱吃完溫體牛套餐就開始上吐下瀉，卻在5天後才去醫院就診，這段期間朱男也有吃其他食物，無法證明急性腸胃炎及結腸炎與溫體牛套餐有關；且診斷書上寫的是「急性」腸胃炎，代表情況急迫，當下卻沒有立即就醫，另外店家經衛生局稽核後也沒有任何問題，最終認定處分不起訴。

然而朱男不服提起再議，高檢署指出，朱男當時吃下套餐後就有立即在外送平台APP上反應拉肚子，時間密切，認為全案仍有事證尚待釐清，發回北檢續行偵查。不過北檢認為無補充事證可證明余男有過失傷害罪行，2度處分不起訴。

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
今起登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席
余苑綺老公最後告白「老婆真的好愛妳」：我會好好照顧小孩
在柬遭槍殺前最後PO文　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光
MINISO傳撤出台灣！　店內「大特賣」狂清貨
3台男命案現場見一箱「國民泡麵」！　網驚：懂吃
3台人遭槍殺！　母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺　外交部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南方澳斷橋奪6命真相曝！「4關鍵」認官商太懶　6人遭起訴求刑

彰化小紅無剎車撞路邊車！華麗轉半圈橫馬路　駕駛：看到黑影

在柬遭槍殺前最後PO文吐心聲　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光

「普查看無影！」遭資優班老師性侵　她二度發聲批教育局打假球

3台人遭槍殺！母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍　盼政府積極抓蛇頭

「護濕辣嬌」是假的！尻槍露屁股狂賺斗內　官方認證都被騙了

連拉5天才就醫！顧客告溫體牛名店過失傷害　遭檢方2度打臉

3台南男赴柬遭槍殺！從小好友曝「之前就去過」：死因版本有很多

台南男抵柬埔寨18天...遭爆頭慘死公寓！鄰居嘆：他很有禮貌

3男命喪柬埔寨！網傳「是竹聯幫狠角色」　警澄清：是地方角頭小弟

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

南方澳斷橋奪6命真相曝！「4關鍵」認官商太懶　6人遭起訴求刑

彰化小紅無剎車撞路邊車！華麗轉半圈橫馬路　駕駛：看到黑影

在柬遭槍殺前最後PO文吐心聲　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光

「普查看無影！」遭資優班老師性侵　她二度發聲批教育局打假球

3台人遭槍殺！母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍　盼政府積極抓蛇頭

「護濕辣嬌」是假的！尻槍露屁股狂賺斗內　官方認證都被騙了

連拉5天才就醫！顧客告溫體牛名店過失傷害　遭檢方2度打臉

3台南男赴柬遭槍殺！從小好友曝「之前就去過」：死因版本有很多

台南男抵柬埔寨18天...遭爆頭慘死公寓！鄰居嘆：他很有禮貌

3男命喪柬埔寨！網傳「是竹聯幫狠角色」　警澄清：是地方角頭小弟

柬埔寨11男8女遭拘禁工作　一查發現「15人有詐騙前科」遭通緝

湖人成米歇爾交易案第3方？　安吉「覬覦」洛城兩枚首輪籤

安倍國葬預算5千萬惹民怨！　日媒爆內幕：維安至少再花4.8億

日肉搜業者從珍奶反射影像找地點！　數位時代下妥善管理個資

鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光　親友湧入洗版

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

她煮菜驚見「粉紅色鹹蛋」嚇壞！　內行曝可怕真相：趕快丟掉

南方澳斷橋奪6命真相曝！「4關鍵」認官商太懶　6人遭起訴求刑

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

3台男命喪柬埔寨都是竹聯幫　疑遭中國幫派爆頭

仇警網紅現身台南二分局！真實身分曝

台人蛇被捕　曾嗆Bump：得罪柬國政府

快訊／3台人柬埔寨遭槍殺！警證實「皆台南人」

帶15歲小男友住女舍　女大生懷孕下場曝

快訊／仇警網紅道歉了！照片文章全刪

22歲女蛇頭騙部落8親友赴柬　獵豬仔價碼曝光

3台南男命喪柬埔寨！　母見槍殺照爆哭報警

3台南男赴柬遭槍殺！好友曝「之前就去過」：死因版本很多

KK園區3嫌返台遭逮　她驚見前男友

7人求職遭囚禁逼吃屎　詐團自製刑具凌虐…警怒逮5人

更多熱門

相關新聞

假問路真騷擾！內湖噁男「手肘碰胸」秒逃遭逮

假問路真騷擾！內湖噁男「手肘碰胸」秒逃遭逮

台北市內湖區江南街一帶連續2天有女性報案，發現有噁男假借問路之名，行性騷擾之實，趁機用手肘碰觸女性胸部。25日晚上8時許，內湖警方發現該名男子又故技重施，當場以現行犯逮捕，並移送士林地檢署偵辦。

老婆月花9千吃外送　夫付錢付到怕

老婆月花9千吃外送　夫付錢付到怕

快訊／拖車吊臂「勾到紅綠燈」！燈桿斜躺路口

快訊／拖車吊臂「勾到紅綠燈」！燈桿斜躺路口

6間錯過可惜的斗六美食

6間錯過可惜的斗六美食

即／台大女宿發生墜落事件　20多歲女送醫無生命跡象

即／台大女宿發生墜落事件　20多歲女送醫無生命跡象

關鍵字：

台北溫體牛美食外送名店上吐下瀉拉肚子

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面