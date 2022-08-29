連拉5天才就醫！顧客告溫體牛名店過失傷害　遭檢方2度打臉

▲男子控溫體牛名店的食材不新鮮害他上吐下瀉，卻在5天後才就醫，檢方2度做出不起訴處分。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

台北一名朱姓男子用外送點了知名美食店「延三溫體牛」套餐，事後指控店家牛肉不新鮮，害他上吐下瀉，對店家提起過失傷害罪告訴。余姓負責人反駁，請朱男提出就醫或購藥證明，卻只有嘔吐物照片，衛生局檢驗後也全部合格沒問題。台北地檢署調查認為，朱男事發5天後才就醫，不符合常情，日前做出2度不起訴處分。

朱男指控，去年8月20日晚間11時許，他利用外送平台向延三溫體牛訂了1份套餐，隔天凌晨2點多送抵，吃完後卻開始上吐下瀉，並在同月25日前往台北長庚醫院就診，經診斷為急性腸胃炎與結腸炎，朱男便認為是前幾天吃的溫體牛套餐不新鮮，向店家提起告訴。

余姓負責人在得知有客人拉肚子的事情後，就有告知自己願意支付醫藥費，讓朱男盡快就醫，但朱男卻只是持續PO文指控是店裡食物不新鮮害他中毒，請他提供購藥與就醫證明也拿不出來，只給了幾張嘔吐物的照片，最後余男只好停業一週，讓衛生局到店檢查，最終全部都合格無問題，還給他一個清白。

檢察官認為，朱男稱吃完溫體牛套餐就開始上吐下瀉，卻在5天後才去醫院就診，這段期間朱男也有吃其他食物，無法證明急性腸胃炎及結腸炎與溫體牛套餐有關；且診斷書上寫的是「急性」腸胃炎，代表情況急迫，當下卻沒有立即就醫，另外店家經衛生局稽核後也沒有任何問題，最終認定處分不起訴。

然而朱男不服提起再議，高檢署指出，朱男當時吃下套餐後就有立即在外送平台APP上反應拉肚子，時間密切，認為全案仍有事證尚待釐清，發回北檢續行偵查。不過北檢認為無補充事證可證明余男有過失傷害罪行，2度處分不起訴。