慣竊偷「佛教施食台」丟路邊　2周後停紅燈...巧遇承辦警栽了

▲黃姓慣竊行經重慶南路三段某家具行前，順手牽羊偷走施食台後遭警方查獲。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市重慶南路一名篤信佛教的家具行業者，日前發現自己放在店門口的施食台不翼而飛，經調閱監視器後發現遭慣竊騎車偷走！轄區中正二警方獲報後調閱相關畫面，鎖定居無定所的黃姓慣竊（男、54歲、多項竊盜前科）涉案，巧合的是竊案發生後，轄區南海所警員深夜巡邏，居然發現黃男騎機車在前方等紅燈，上前將他帶回調查，訊後依竊盜罪嫌函送。

中正第二分局南海路派出所表示，該起佛教施食台竊案發生在7月30日深夜，業者8月4日調閱完住家監視器後才向警方報案，業者發現是一名陌生男子所為，警方獲報後隨即展開追查，過濾周邊路口監視器鎖定黃姓慣竊涉案。

8月11日晚間，南海所警員游昇智、陳明揚於重慶南、愛國西路口路檢勤務時，見黃嫌騎車停在路口等紅燈，警員上前攔查，黃嫌配合返所製作筆錄釐清案情，警方順利在新北市永和區新生路一帶尋獲遭竊、市價達3萬多元新台幣的佛教施食台香爐，依規定發還被害人，並依涉嫌竊盜罪將黃嫌函送台北地檢署偵辦。



中正二警方呼籲，財不露白，民眾應隨時注意自身財物，平日做好防竊措施，就能杜絕宵小為非作歹。警方將針對不法情事嚴加查辦，打擊犯罪維護治安。

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