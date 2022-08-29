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泰國網美詐騙6000人！捲款20億逃出國　被害者衝警局報案

▲▼泰網美騙倒6000人　「捲款20億」逃到出國。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa）

▲擁有80萬人追蹤的網美Nutty涉嫌詐欺還捲款潛逃。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa，下同）

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名擁有80萬人追蹤的YouTuber網美Nutty涉嫌利用自身名氣，誆騙投資者高達20億泰銖（約台幣18億元）後，捲款潛逃至馬來西亞，目前受害者已聯合對她提出告訴。

Nutty（本名Natthamon Khongchak）在網路上自稱是歌手、舞者，也是一名專業的外匯交易員，她時常在YouTube上po出唱歌跳舞的影片，擁有超過80萬人追蹤，如今她卻涉嫌高額詐欺。律師派桑（Phaisal Ruangrit）24日帶著超過30位受害者前往警察局報案，揭發Nutty的詐騙惡行。

派桑表示，Nutty向投資者聲稱，3個月合約的投資收益為25％、6個月為30％、12個月為35％，短時間內投資就能獲得高利潤，並保證每月還款，還說很多位明星都跟著自己投資；但調查後發現，這些明星與此事無關。

許多投資者開始信以為真，陸續將金錢投入，甚至還有人投資高達1800萬（約台幣1600萬元）泰銖，後來經過調查，至少有6000人受騙。除了投資詐騙外，Nutty還涉嫌與另外兩名住在新加坡的共犯，一起合作高檔手錶和名牌包詐騙，獲利超過8億（約台幣7.2億元）泰銖。

▲▼泰網美騙倒6000人　「捲款20億」逃到出國。（圖／翻攝自IG／nutty.suchataa）

這起詐騙事件會曝光是因為有許多投資者從4月開始，就沒有領到承諾的每月回饋；Nutty今年5月在IG發文表示，她因投資失敗損失了數十億美元，她從未想要欺騙任何人，所以會努力償還這些錢，但後續未再有任何更新貼文。

結果臉書粉專「Drama-addict」接獲爆料指出，Nutty早已捲款潛逃到馬來西亞，受害投資者根本求助無門。還有一名自稱諾克（Nok）的受害者提出懸賞金100萬泰銖（約台幣90萬元），希望有人可以幫忙講她抓捕歸案。

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