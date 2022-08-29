家人代收「幽靈包裹」遭詐1500元　南投縣議員急報案

記者高堂堯／南投報導

網路詐騙歪風盛行，民意代表也無法倖免：南投縣議員陳宜君的家人日前為她代收貨到付款的包裹，因姓名等個資皆正確，家人不疑有他即付費1500元貨款，事後向陳宜君轉述才發現是根本沒有訂購過的「幽靈包裹」，隨即向警方報案；警方提醒民眾，詐騙集團利用超商、貨運等貨到付款方式收取現金，應先核對購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用等，不隨便取貨。

▲陳宜君去年參加埔里警方反詐騙宣導直播活動。（圖／翻攝「陳宜君-南投縣議員」臉書粉專）

埔里警分局指出，27日受理陳宜君報案，指稱家人代收包裹，註明收件人姓名、電話、地址等資訊皆正確，於是簽收付款1500元，後續返家發現沒有訂購商品，隨即聯絡貨運公司才順利退貨退款，並向警方報案。

▲▼南投縣議員陳宜君家人所收到並未訂購的「幽靈包裹」。（圖／記者高堂堯攝）

警方表示，網路購物已經成為現代人的習慣，手機一滑即可購物送貨到家，但有不少消費者是透過宅配貨運或超商取貨付款後，才發現是詐騙手法，現在甚至還出現「幽靈包裹」，在消費者沒有訂購商品的情況下，宅配住家請親人代收付款，或是傳簡訊要求超商付款取貨，民眾若未經查證、直接付款就落入詐騙陷阱。

埔里分局呼籲，詐騙寄件人多位於境外，以往受理民眾遭包裹詐騙案件，被害人收到商品後常花費時間向賣家反映，落入其拖延戰術陷阱，提醒民眾切勿上當，正確方式是儘速透過超商、物流或集運商申請退款，才有機會拿回款項；於付款前也應先核對購物清單、賣家名稱、貨運編號及費用等是否正確，不隨便取貨，取貨後儘量完整保留商品包裝，以釐清寄件者資料，便於提供超商、貨運業者或集運商進一步處理，避免財產損失。