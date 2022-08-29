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人蛇幹部被逮！4日前才募款「要蓋第二間圖書館」　假掰文曝光

▲桂裕強。（圖／翻攝自臉書）

▲桂裕強。（圖／翻攝自臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

柬埔寨警方26日下午突襲西港，偵破兩起人口販賣案，除了救出40名被害人，更拘捕4名疑似人蛇幹部，其中1人為台灣籍桂裕強，他4日前才在臉書發慈善募款文，不少網友也湧入狂譙。

桂裕強25日在臉書直呼，「現在準備再建設第二間圖書館，BBU發起的慈善活動，長期與BBU做有意義的事，也讓偏鄉的學生能有更好的學習環境，若有善心大德願意捐建基金，請聯繫小編。」

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西哈努克省警長尊那林27日證實，警方26日連續在人口販運大本營西港，偵破兩起人口販賣案，一共救出40名中國籍和馬來西亞籍的被害者，同時拘捕4名人蛇集團的主管級人物，其中1人是來自台灣高雄的桂裕強（Guei YuChiang）。

▲桂裕強。（圖／翻攝自臉書）

▲4天前才發募款文。（圖／翻攝自臉書）

據悉，桂裕強原是一名房仲，赴柬發展後經常發文分享生活，他也曾在臉書嗆YouTuber「好棒Bump」，吐槽直呼「人紅是非多，做事可以高調，但做人行事要小心謹慎，否則最後可能會得到反效果。」

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