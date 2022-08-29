人蛇幹部「劈多女還登記結婚」！下跪狂挽回　連親媽都開副本

▲警方懷疑，有3人可能是人蛇集團的幹部。（圖／記者張君豪翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

警政署與泰國代表處、警方合作，27日掌握16名返台國人中，有3位疑為人蛇幹部，已迅速上銬逮捕。其中，柯姓通緝犯被前女友大爆料，各種劈腿、偷錢、下跪等黑歷史也浮出檯面；諷刺的是，就連親媽都不認這個兒子，在臉書狂開柯男副本。

柯男前女友在「爆料公社」寫下長文，「想起五年前跟他在一起時，他也算是蠻厲害的時間管理大師，同時跟我及多位女子交往，還偷我的信用卡跟錢，很慶幸當初有去報警，不然他可能到現在都沒有欺詐、盜竊的前科案底了。」

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前女友鄙視地說，「他還拍他的屌照給別的女生，不要誤會我怎麼知道是他的，單純是因為照片背景是家裡沙發，然後是那個女生傳給我的。後來要跟他分手，居然直接跟我下跪，還衝去廚房拿刀喊要自盡，我當時真的嚇到，很怕他傷到我，甚至擔心房子變凶宅，事後想想覺得他就是嚇唬我的。」

▲其中遭逮的柯男，被起底黑歷史。（圖／記者張君豪翻攝）

最誇張的是，在兩人交往期間，柯男竟跟其他女生登記結婚。原po哭笑不得直呼，「我覺得蠻玄的，那時候因為他偷我錢，我要他簽本票借據，叫他拿身分證出來，結果他拿不出來，直到我去報警時，偵查隊長跟我說他結婚了妳知道嗎？我才回想到交往過程中，他也多次說想跟我去登記，還好我夠理性。」

前女友直指，他到處欠錢，還偷竊朋友的錢，「甚至在我的平板Google搜尋紀錄看到，他查過要怎麼用房子借二胎，太可怕了，要是我當初跟他結婚，肯定財產不保啊！」

對於柯男，前女友搖頭吐槽，他就是全部渣男特質集於一身的經典，「謊話連篇，抓包死不承認，三隻手欠剁，當初教訓的不夠深刻，才會死性不改吧？好笑的是，他媽媽也在臉書開他副本，說他回家偷拿存摺、印章去偷領錢，還說拿去買棺材啦！」

▲連親媽都開他副本。（圖／翻攝自爆料公社）

而網友們看完也直呼，「還好妳沒嫁給這種渣，不然妳跟著受苦」、「太誇張了吧」、「這種人最終還是會有報應的」、「還好妳沒受到太多的傷害」、「要抓去大陸才有用啊，台灣都沒很重的罪」。

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