花蓮7鄉鎮收購小花蔓澤蘭　每公斤8元9月起跑至10月底

▲小花蔓澤蘭號稱植物界的「綠癌」，藤蔓生長快速，為了爭奪陽光，爬上樹冠遮蔽光線，造成樹木衰弱枯萎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮吉安、壽豐、光復、瑞穗、萬榮、玉里、豐濱共計7個鄉鎮公所受花蓮縣政府委託辦理外來入侵植物-小花蔓澤蘭收購作業，收購價每公斤8元，收購期自9月1日開始，盼民眾共同參與，維護社區家園整潔。

花蓮縣政府今年持續辦理外來入侵植物小花蔓澤蘭的防除工作，收購價維持每公斤8元，為全台最高，經費由林務局補助5元，縣政府加碼3元，希望花蓮鄉親共同參與。

農業處長陳淑雯表示，小花蔓澤蘭號稱植物界的「綠癌」，其藤蔓生長快速，常在廢棄農田，水溝邊迅速蔓延，甚至為了爭奪陽光，爬上樹冠遮蔽光線，造成樹木衰弱枯萎。

▲▼小花蔓澤蘭在極短的時間內就能完成生活周期使它能快速「攻城掠地」。

每年10-12月是小花蔓澤蘭開花季節，從開花至結實、種子散佈只需短短15天左右，在極短的時間內完成生活周期使它能快速「攻城掠地」，因此縣府選擇在開花之前辦理收購，希望藉由民眾的力量，有效抑制其族群。

小花蔓澤蘭生命力極強，一小段莖節即能落地生根，因此建議低處的植株以徒手將其拉下收集至垃圾袋內，攀爬到高處無法拉下者，可以進行斷根處理，並拔除土壤內之根系，以根絕生長來源。

陳淑雯說明，收購時間為每年9-10月間，參加對象限花蓮縣民(自然人)及登記有案之社區發展協會，詳細收購時間及地點以各鄉鎮公所公告為主，屆時除了小花蔓澤蘭植物體，記得務必攜帶身分證、印章及存摺影本。若有任何問題請洽各鄉鎮公所農業課或花蓮縣政府農業處保育與林政科，聯絡電話03-8225724。