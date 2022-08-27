獨／才走第一站就傳5人失蹤　清水公所自強活動行程表曝光

▲才走第一個站就傳5人失蹤，清水公所自強活動行程表曝光。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／連線報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有4名員工與1名領隊兼司機卻失聯，現在該團行程表也曝光。據悉，該行程係由立榮旅行社承辦，一行人上午6點30分出發，8點30分到達武界，原定中午12點30分要到餐廳用餐，沒想到才走第一站就傳出人員失蹤。

根據行程表，一行人在上午6點30分出發，8點30分到達武界，行程簡介上還提到，武界是雲的故鄉，人間仙境世外桃源，觀賞滿江紅也是武界部落季節限定的景色，周邊景點有武界瀑布、水壩景觀、武界水拱橋、部落景觀、雲海美景、百年鐘乳石、峽谷思源吊橋、石板烤肉。

到了中午12點30分則到阿滿姨餐廳午餐，下午2點到妮娜巧克力夢想城堡、下午4點前往水里明潭水力發電廠參訪，晚間6點10分在清水一鼎鱻餐廳用晚餐後結束行程。

前往南投武界現場坐鎮的民政局長吳世瑋今（27）日表示，昨日獲知訊息後，除已火速商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，台中、南投消防也立即組織搜救隊，搜尋至今日凌晨4時，雖有尋獲相關足跡但仍未找到5名人員。今日一早7時許再兵分兩路，台中消防弟兄由在地嚮導陪同，由武界一線天往下游搜尋；南投消防弟兄由信義由下往上游搜尋，希望順利找到失蹤者。