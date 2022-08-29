　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

記者張寧倢／編譯

巴基斯坦今年雨季降下嚴重暴雨，洪災肆虐之下，有將近100萬幢建築被毀，死亡人數逾1060人，超過3300萬名民眾、也就是將近7分之1的巴基斯坦人成為受災戶。令人震驚的影片也在網路上曝光，東北部一家擁有150間客房的豪華旅館不敵洪水，新落成不久的連棟建築隨著地基掏空，在短短幾秒內全被沖走。

▲▼巴基斯坦洪水導致超過1060人死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲巴基斯坦洪水造成一家擁有150間客房的知名旅館地基掏空，瞬間倒塌。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日郵報》報導，巴基斯坦東北部邊境的斯瓦特縣（Swat）卡蘭地區（Kalam）一家名為「新蜜月旅館」（New Honeymoon Hotel）擁有150間客房，據稱是當地最大、最知名的旅宿，然而才剛落成不久就遇上連月以來的「怪物級」季風雨，直到26日猛烈的洪水將地基掏空。推特影片中可見，旅館左側建物首先倒塌，不到幾秒內整棟建築傾倒、解體並被大水沖走，圍觀群眾紛紛逃離現場。

另一段影片則拍到，暴漲的洪水中，一名男子站在露出的石塊上等待救援，由於情況緊急，軍方動用直升機，大膽接近山壁，儘管下方就是滾滾泥流，軍方人員仍探出機門，伸手將男子拉上直升機，完成一次驚險救援任務。其他包含洪水沖毀樹木、農田和民宅等的災情畫面也不斷增加，甚至有一整個社區全數被淹沒。

▲▼巴基斯坦洪水導致超過1060人死亡。（圖／翻攝自YouTube）

▲巴基斯坦今年洪災已導致超過1060人死亡。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，巴基斯坦通常進入7月後才是季風雨季，但今年卻從6月就開始下暴雨，各地引發的洪水災情已經影響3300多萬人，相當於7分之1的巴基斯坦人都成了受災戶。參議員、最高氣候官員芮赫曼（Sherry Rehman）表示，巴基斯坦正在經歷10年來最嚴重的氣候災難之一，人們流離失所、沒有食物、受困，是一場史詩級災難。

巴基斯坦國家災難管理局統計，今年洪患堪比2010年的史上最嚴重洪災，當時全國接近1/5土地泡在水中，罹難人數達到2000多人。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）表示，這場悲劇宛如展現了「氣候變遷的恐怖」，目前至少300名兒童身亡，他前往人口稠密的信德省（Sindh）視察發現，當地情況格外嚴重，6500名軍人投入搜救並疏散4萬多人，成千上萬災民住在臨時搭建的帳篷中，但救援工作仍遠未結束，將持續用船搜救受困民眾。

巴基斯坦政府宣布已進入緊急狀態， 聯合國人道事務協調廳（OCHA）則確認至少有18.4萬人流離失所，未來幾天數據仍將持續上修。芮赫曼表示，等到大雨停歇，巴基斯坦4分之1或3分之1的地區可能仍處於被淹沒的狀態。

►巴基斯坦逾1000死！河水暴漲南部大省變汪洋　災情堪比2010年

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►泰山Cheers氣泡水超便宜！香檳般綿密解渴又好喝

ET快訊
今起登記！藍鎖定3縣市拚光復　綠2戰場若輸「蔡英文恐丟黨主席
余苑綺老公最後告白「老婆真的好愛妳」：我會好好照顧小孩
在柬遭槍殺前最後PO文　角頭「衡仔」愛心善舉意外曝光
MINISO傳撤出台灣！　店內「大特賣」狂清貨
3台男命案現場見一箱「國民泡麵」！　網驚：懂吃
3台人遭槍殺！　母哭喊：要去柬埔寨幫兒收屍
快訊／3台人柬埔寨遭槍殺　外交部回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

行李箱漂到河岸「打開發現女屍」　結婚10年夫為監護權下藥殺妻

不讓俄國人趴趴走　歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

賭輸了當眾上演「男男口交」超激情　全酒吧看傻！澳洲足球隊慘了

男帶3孩山上度假被「15隻獵犬」包圍　左手臂被咬爛垂死開車逃命

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分鐘」

美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

鄭家純為女性砸千萬　聞內褲「私密處變清香」

吃火鍋妹妹秀「捲肉特技」　筷子一甩肉片飛媽手笑歪

花蓮外役監逃犯抓到了！　29歲許O倫苗栗落網

誤反鎖浴室喝自來水求生　獨居女困3天絕望留遺言

同學拿可樂為凃明誠送行　嗆酸警網紅：以後會辛苦

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

行李箱漂到河岸「打開發現女屍」　結婚10年夫為監護權下藥殺妻

不讓俄國人趴趴走　歐盟擬「中止俄羅斯簽證協議」

賭輸了當眾上演「男男口交」超激情　全酒吧看傻！澳洲足球隊慘了

男帶3孩山上度假被「15隻獵犬」包圍　左手臂被咬爛垂死開車逃命

如廁被對著拍！日死囚不滿「24小時監視」 　國賠求償416萬

巴基斯坦上千人命喪洪災　旅館瞬間「整棟瓦解」遭大水沖走影片曝

柬「台籍人蛇主管」po完自拍就被逮！狼狽對比曝　曾嗆：誰願被騙

雲霄飛車故障！19人傾斜困6m高空　家長死命「抓住孩子90分鐘」

美國警察超敢用槍　狂吼「丟下槍」後連開8槍擊斃他

日肉搜業者從珍奶反射影像找地點！　數位時代下妥善管理個資

鹹酥雞嘉年華狂吸7萬人！陳其邁邪笑「狂撒辣粉」：這包給柯P吃

3台人爆頭慘死！「衡仔」最後貼文曝光：得失隨意，皆為歷練

74歲希拉蕊自揭上夜店！忘情熱舞模樣曝　聲援芬蘭總理：繼續跳

圖／台灣基進黨不滿夏立言訪陸　籲國民黨遠離台灣、永居大陸

她煮菜驚見「粉紅色鹹蛋」嚇壞！　內行曝可怕真相：趕快丟掉

南方澳斷橋奪6命真相曝！「4關鍵」認官商太懶　6人遭起訴求刑

苗栗縣副議長李文斌完成登記　鍾東錦：下屆議長交棒給他

韓國瑜最新動作曝！ 　宣布「典亮基金會」公益粉專正式上線

彰化小紅無剎車撞路邊車！華麗轉半圈橫馬路　駕駛：看到黑影

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

柬埔寨3台人慘死槍下！「射殺原因」疑曝光

近視士兵沒戴眼鏡　「長官看成靶」一槍命中

他把兒子死黨收為義子　全賣去柬埔寨

怕早死趕快運動！　美研究27萬人3種類型效果最好

台籍人蛇主管起底　曾嗆Bump、訂魔鬼SOP

歐洲最大恐龍在他家後院！　25公尺巨獸肋骨比人長

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

一家6口吃完慶生宴！全數身亡原因曝

2美艦穿越台海　白宮：符合美國政策

飛機開一半「空中打架」！正副機師駕駛艙互毆

更多熱門

相關新聞

巴基斯坦逾1000死！暴洪1省變汪洋　災情堪比2010年

巴基斯坦逾1000死！暴洪1省變汪洋　災情堪比2010年

南亞國家巴基斯坦今年雨季洪災肆虐，罹難人數已破千。陷入一片汪洋的南部信德省，今天還將面臨來自北部暴漲河川的大水灌入，數萬人性命仰賴一座有90年歷史的堤壩。

即／高雄午後大雨釀路樹倒塌！1車遭狠壓

即／高雄午後大雨釀路樹倒塌！1車遭狠壓

象牙痛多年　根管治療取潰爛象牙

象牙痛多年　根管治療取潰爛象牙

直播主花媽受邀飛首爾　慘遇80年大暴雨

直播主花媽受邀飛首爾　慘遇80年大暴雨

巴基斯坦暴雨釀「聖經級洪災」！近千人身亡

巴基斯坦暴雨釀「聖經級洪災」！近千人身亡

關鍵字：

巴基斯坦洪水洪災倒塌沖走暴雨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／韓女星驚傳離世！得年27歲

柬3台人被擊斃　命案現場曝光

余天見余苑綺遺容放聲大哭　李亞萍癱軟被人攙扶

柬埔寨公寓槍擊　3名台灣男遭擊

即／北捷驚爆松鼠咬人　鑽進女乘客長褲內狂咬後膝

柬埔寨喪命3台人疑來自台南！慘死照瘋傳

暑假結束墮胎潮來了　嬰屍「有小手小腳」遭亂丟

余天、李亞萍崩潰哭到被攙扶出會場

S2O全場合唱《我問天》！網笑瘋：真變廟會

余苑綺告別式布置曝光！白棺花海伴長眠

1個月愛愛沒幾次？12個「沒性慾原因」曝　

3台南人被爆頭擊斃！20天前才去柬埔寨

余天緊牽樂樂小手抵會場！淚送別女兒余苑綺「已經無病無痛」

路邊怪人一對眼狂奔　媽看監視器崩潰

吳子嘉點名「台灣最醜的Gay」　四叉貓受傷了

更多

最夯影音

更多
男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝

男大生夜衝陽明山遭罰18萬　喊冤「沒看到警察」攔檢畫面曝
《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

《蒼蘭訣》小蘭花自戕訣別東方青蒼　王鶴棣哭到崩潰...虞書欣安慰：我還在

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

尪沉迷遊戲？妻出招破解　他一聽「男性來電」秒變臉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

任賢齊不搶歌「把PART讓給弟弟們」　《披荊斬棘2》大格局超圈粉

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

艾成生前淚談：唱歌想報答父母 絕望跌谷底...王瞳陪伴拉他出來

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面