民進黨估「贏台北就不算輸」　趙少康諷：覺得桃基竹都可以輸？

▲趙少康（左2）、郝龍斌（左3）替楊植斗、詹為元、柳采葳聯合登記站台。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一大選今（29日）倒數89天，有報導引述民進黨操盤人士評估，認為只要贏台北市就沒有輸。對此，中廣董事長趙少康說，這表示民進黨的願望越來越小，最近幹的事、糗事太多了，所以沒什麼信心。但趙少康也強調，台北市國民黨當然要贏，怎麼會讓民進黨贏。

趙少康29日上午與國民黨前副主席郝龍斌、前台北市議員羅智強等人，陪同藍營3位新秀柳采葳、詹為元、楊植斗到台北市選委會登記參選。受訪時，針對民進黨操盤人士評估，認為只要贏台北市就沒有輸，趙少康說，這表示民進黨的願望越來越小了。

趙少康表示，桃園、基隆跟新竹市都是民進黨執政，現在都覺得可以輸是不是？可見民進黨最近幹的事、糗事太多了，知道選情不妙，所以沒什麼信心。但趙少康也強調，台北市國民黨當然要贏，怎麼會讓民進黨贏。

郝龍斌則說，這次大家清楚看到，民進黨不願對「論文門」認錯，且民進黨台北市長參選人陳時中，在疫情期間造成「4缺」、不認錯「3+11」政策，且羞辱萬華人；郝表示，（台北）不需要這樣的候選人，更重要的是，不需要這樣的執政黨，在台北、台灣執政。