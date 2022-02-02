高雄女洗劫愛心小站！雞蛋整盒搬　站長氣炸：拿6包米還吃不夠？

▲高雄女洗劫愛心小站，將整盒雞蛋搬走。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市仁武區的劉姓女子在當地經營愛心冰箱，沒想到竟然有名阿姨到場「洗劫」，直接把整盒雞蛋搬走，氣得劉女將物資全捐出，並關閉愛心冰箱。後來有名老翁因為餓昏頭，暈倒在別人家門口，劉女於心不忍，才決定重新開啟，「今後冰箱一樣正常運作，我也會盡力做到讓大家的愛心不被浪費跟濫用。」

劉女在「仁武人大小事」社團分享，有名阿姨2021年12月31日來到愛心冰箱的地點，上前直接搬走整盒雞蛋，貪小便宜的行為讓她氣得公開監視器畫面。

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劉女表示，這名阿姨已非第一次有這種行為，上次一口氣拿走了6包米，已經令人足夠生氣，還時常拿壞掉的食物來放，將愛心冰箱當成垃圾場，這次只是轉身幫小孩開個牛奶，整盒雞蛋消失得無影無蹤，讓她氣得將物資全數捐出，並從2022年1月1日停止愛心冰箱運作。

▲高雄女洗劫愛心小站，將整盒雞蛋搬走，上次才扛走6包米。（圖／翻攝臉書）



不過，當天晚上有名大姐跑來詢問愛心冰箱的事宜，劉女原先以為，對方是好奇為何停止運作，一問之下才知道，原來有名62歲的老翁膝下無子女，加上病魔纏身，平時靠著親戚救濟，當天實在餓得受不了，暈倒在大姐的家門口，但大姐一個人能力有限，所以才來找劉女求助。

劉女思考了多天，雖然許多人沒有像老翁的處境這麼糟糕，但也需要外界的援手，一開始決定關閉，是因為心真的累了，現在決定再次重新運作，希望捐贈者能把物資分成小包裝，若真的無法分裝，也可以事先聯絡，讓她分裝完畢後再分批放置、提供領取，「十個來領取的人只要有五個是真正需要幫助的，我們至少幫助到了那五個人，其他的五個只要有心我慢慢抓慢慢勸離，總有一天真的需要幫助的會越來越多領取的到，那就夠了。」

網友們看完洗劫雞蛋女子的行為，也感到十分生氣，希望能公開照片讓人肉搜，「這位女士真的是為了自己不管他人的需求，希望站長公佈這位女士的長像，讓大家知道這位自私的女士」、「就是有這種濫用人的愛心的貪小便宜自私人，社會才會越來越冷漠」、「請不要測試人性底線，總會有特例，只要有一位，一位就好，就夠讓你對人性失望，道德自律不是人人都做得到」、「人窮結果心更窮，濫用別人的愛心，如果真有困難不是應該問一下店家，可否多拿一些，而不是全拿。」