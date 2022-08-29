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嘉縣勞青處助身障及中高齡重返職場

▲▼ 嘉義縣勞青處協助中高齡失業及身障者重返職場 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣勞青處協助中高齡失業及身障者重返職場 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府勞工暨青年發展處長期提供職業重建服務，藉由各面向專業服務與評估，幫助民眾媒合適當工作。年過半百的阿銓原從事23年的電子業，因身體狀況不佳，公司又因疫情倒閉，中高齡失業使他感到絕望，透過勞青處的身障者職業重建服務，讓阿銓重新開啟了人生的第二春。

▲▼ 嘉義縣勞青處協助中高齡失業及身障者重返職場 。（圖／嘉義縣政府提供）


50歲的阿銓因為家族遺傳病史，罹患糖尿病和高血壓20多年，原本透過藥物將病情控制良好，但在109年底時，因為背上的小傷口演變成蜂窩性組織炎，開始了他的「洗腎人生」，同時工作23年的電子零件公司也受疫情影響倒閉，為了負擔自己的生活費及孩子學費，他拼命尋找工作，面試10多間公司都無法錄取，安心即時上工計畫也面試5次，但屢遭打槍，萬念俱灰的他從勞青處尋求職業重建服務，人生才出現新的轉機。

▲▼ 嘉義縣勞青處協助中高齡失業及身障者重返職場 。（圖／嘉義縣政府提供）

阿銓首次接受勞青處的職業重建服務時，擔心固定洗腎而無法加班、體力下降、手部裝有洗腎廔管無法搬重等狀況，職業重建個案管理員陪著他逐一釐清需求及狀況，讓他更加了解自己在生理、心理、社會、職業條件方面的現況及規劃，共同擬定一套適合他的職業重建服務計畫，經過兩個月的媒合及密集輔導，成功在工業區工廠擔任清潔員。

工作四個月後，因工廠遷廠，阿銓再次失業，面臨失業苦惱之際，他想起勞青處的職業重建服務，再次尋求協助，職管員依據他的需求重啟服務流程，目前已在國小擔任保全三個月，努力為自己的人生及未來打拼，他說「相當感激勞青處的職業重建服務，讓我可以重新擁有美好的人生」。

勞青處長陳奕翰表示，身心障礙的朋友因先天或後天的因素影響，求職的過程經常會遇到困難，這時可透過勞青處的職業重建服務，藉由各面向專業的服務與評估，協助民眾重新走入社會，展開新生活，有任何需求請撥打：05-3628429。

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