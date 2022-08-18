帶孩佔位反嗆「惹不起」！結局讓人拳頭硬　台鐵挺女列車長回應了

記者李姿慧／台北報導

一名男子昨(8/17)帶著身心障礙孩子搭乘台鐵，坐錯座位卻佔位不肯起身，反斜躺在座椅上跟女列車長放話不要惹他的孩子，還揚言「妳惹不起啦」，影片曝光，囂張惡劣態度讓網炸鍋。最後結局也曝光，台鐵證實最後只能幫被佔位女乘客和其同伴換位，該男子依舊佔位搭乘。台鐵也表示，將嘉許列車長。

▲台鐵帶孩佔位反嗆「售票員阿呆」，他全程坐躺放話，女車長超無奈。（圖／翻攝爆廢公社）

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該名女乘客在臉書社團「爆廢公社」PO出3段影片表示，指她17日上午10時從台北車站要前往台南，沒想到上車後發現購買的位置被一對父子霸佔，起初她得知孩子領有身心手冊，願意換位置，但男子購買的車位卻在不同車廂，讓她無法接受，「你位子在3車，我在1車怎麼跟你換？而且你態度真的可以好一點不用這樣。」

影片顯示，列車長先請男子換座位，願意幫忙安排坐在一起的位置，男子卻態度囂張要列車長「趕快去找位」，還酸「售票小姐是阿呆」，列車長要求該男子二度拿出車票時，該男子不但拒絕，且口氣不耐，斜躺著跟女列車長講話，列車長表達希望他先起身把座位還給女乘客，男子竟說：「趕快協調坐哪裡啦」、「妳先去找啦」；因男子孩子玩手機聲音太大，被列車長勸阻，男子立刻回嗆「你不要惹他啦，妳惹不起他，我跟妳講，他如果有狀況，妳惹不起他」。

▲台鐵帶孩佔位反嗆「售票員阿呆」，他全程坐躺放話，女車長超無奈。（圖／翻攝爆廢公社）

被佔位的女子看不慣男子囂張的態度，將過程PO網，引起大批網友炸鍋回應：「惹不起，有事嗎，威脅甚麼」、「自己買票阿呆還敢罵售票人員」、「這種直接聯絡下一站請鐵路警察上車處理最快，有時候列車長也沒辦法處理這種」。

對此，台鐵表示，經調閲8月17日售票紀錄，本案旅客係搭乘該日117次自強號台北到嘉義，一張是3車15號，另一張是1車22號。117次列車長接獲通知1車有旅客佔用座位後立即前往處理，因該名旅客堅持要和持有身心障礙手冊的小孩坐在一起，經列車長委宛勸導仍堅持不讓座。列車長遂把原有1車23、24號座位的旅客，換到其他座位乘坐，並向其致歉。

台鐵表示，因對方堅持不肯讓位，且考量他要照顧身心障礙的孩子，列車長原則上不會拒絕運送，最後協調被佔位女乘客以及其友人換位，也感謝旅客的體諒。

台鐵強調，值乘列車長處理過程主動積極且態度和善，值得嘉許，將給予口頭嘉勉。

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