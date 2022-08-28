四叉貓起底鄭寶清「網軍公司」　指稱也在幫新黨、民眾黨

▲四叉貓在臉書公開起底鄭寶清網軍。（圖／四叉貓臉書）



政治中心／台北報導

民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，且聲稱自己宣布參選後遭到海外假帳號攻擊。不過，網路名人四叉貓28日在臉書指出鄭寶清的網軍正是某公司，並指稱該網軍公司幫新黨市議員參選人、民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華，甚至疑似幫美麗島電子報董事長吳子嘉衝流量和洗版留言。

對於鄭寶清聲稱自己宣布參選桃園市長之後，遭到海外假帳號攻擊一事，四叉貓28日下午表示，2週前他爆料鄭寶清、游智彬和張榮法共用一組網軍，結果卻被游智彬反譏「四差貓」烏龍爆料；因此，他開始比對他們的臉書好友，誓言要把這家網軍公司挖出來，就從中找到某公司的負責人為「歐永毅」。

四叉貓表示，這位歐永毅在臉書上更新自己的工作進度，發現其有幕拍到筆電的幾秒鐘，那部筆電正在用假帳號程式大量幫鄭寶清的粉絲頁灌讚，還拍到幫「寶哥開槓」（鄭寶清的YT頻道）灌觀看流量的截圖與幫「游智彬：桃園阿彬哥」灌讚灌留言，「奉勸各位網軍頭子還是空軍總裁，在工作的時候不要拍影片炫耀啦！」

四叉貓調查後發現，歐永毅是某公司的負責人，該公司臉書還貼出價目表進行假帳號推銷。他懷疑，吳子嘉和李偉華的「董事長開講」節目也是找歐永毅灌流量。

四叉貓經調查發現，歐永毅在法院系統涉入多起司法案件，民事上曾經有欠員工薪水被法院要求支付；而刑事上也曾犯下多起詐騙案件遭起訴。

四叉貓表示，歐永毅的新聞相當多，「疫情期間販售大陸口罩一個10元之類」，而且從歐永毅的臉書上發現，去年10月就接到「市長的網軍選舉案」。