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鄭寶清宣布參選　鄭文燦：該做的努力都沒有少過！

▲鄭寶清宣布參選，鄭文燦表示：該做的努力都沒有少過！

▲鄭寶清宣布參選，鄭文燦(右)表示：該做的努力都沒有少過！(圖／鄭運鵬競辦提供)

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨前立委鄭寶清、昨日晚間宣布參選桃園市長，引發各界關注。由於29日起一連5天受理參選人登記，針對黨部宣稱只要鄭寶清登記選桃園市長，就開除黨籍一說，市長鄭文燦28日表示，民進黨是一個有理念、有制度的政黨。任何的選擇，如果要走不同的路、追求不同的方向，都會尊重，而黨紀的問題是由中央黨部統籌處理。

鄭文燦市長今天和民進黨徵召參選桃園市長的立委鄭運鵬，一起出席於中壢區元生國小舉辦的中壢區桌球聯誼賽中，接受媒體訪問關於同黨的前立委鄭寶清，昨日宣布參選桃園市長的看法，做出下列表示。

鄭文燦說：民進黨徵召立委鄭運鵬參選桃園市長，是經過了民調做基礎來完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬委員也是經由這個機制產生。相信鄭運鵬對桃園的了解，以及他對整個市政如何協調、如何爭取、如何再發展、再進化，已經有了完整的規劃，可以接下我這一棒沒有問題，相信市民會認同由鄭運鵬來做未來八年的新的桃園市長，跟續其在8年執政的紀錄。

對於媒體詢問，在鄭寶清委員宣布參選之前，是否有和鄭寶清見面或談過，鄭文燦則說，該做的努力都沒有少過，然而要選擇不同的方向，也只能夠給尊重、給予祝福，不過他相信團結是為了台灣、團結是為了民主、團結也是為了桃園，這一點信念他是非常堅強的。

鄭運鵬表示，民進黨在桃園市長的選舉，因為過程比較豐富一點，都有很多不同的考量，有不同的考量也表示這個時候民進黨在桃園是更需要團結的，這個團結是團結在鄭文燦市長的好成績之下。每一個考量都不同，希望最後的結果是為桃園選一個好市長，是團結在認同鄭市長兩任的成績之下，這一點有政黨因素，當然更大的是市政滿意度的因素，跟市政成長的因素，是相信鄭文燦市長的好成績、相信民進黨有能力在後面的兩任繼續讓桃園更好。

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