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妻子新衣「背後有2口袋」！網見細節驚呆：貼心好老婆

▲▼妻子衣服設計超貼心。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲妻子衣服設計超貼心。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

有這種妻子，真的是令人羨慕爆！一名男子分享，妻子近日為了方便，購買了一件吊帶裙，上方的開孔設計，能夠讓他放置許多雜物。不過，網友看到衣服上的小細節，也忍不住驚呼「真的好貼心」。

這名男子在「爆廢公社」分享妻子的吊帶裙照片，大讚「買這件衣服真的很方便」，更是感謝對方「考慮周到、處處為我想」。而依據照片畫面，女子吊帶裙的後方開了2個口袋，還有一條束帶，剛好能讓丈夫拿來放菸盒、手機及打火機。

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▲▼妻子衣服設計超貼心。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲妻子吊帶裙後方的口袋，剛好能讓男子放菸盒、手機及打火機。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

離奇的照片曝光，也有不少網友直喊，「會不會是衣服穿反了，口袋應該在前面」、「認真問，是穿反了嗎」、「你確定你老婆衣服穿對邊嗎」、「感覺穿反，但是感覺又不是～好奇妙」、「請問手機跟平板的支架從哪邊安裝」、「很方便，但是不會被揍？」

此外，也有人發現，口袋上的車縫線不整齊，可能是後來自己車上去的，可見這名女子相當貼心，特意縫了許多口袋，讓丈夫能夠使用，「看起來是穿反可是釦子又在前面好奇怪，感覺口袋是另外縫的吧」、「應該沒穿反，那個看起來是加工車縫上去的」、「偶來去買一件好了。」事後，男子也說明，並不是衣服穿反，是妻子為了讓他方便，而特意設計的口袋。

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