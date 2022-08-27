老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚又懷孕！網挺：全台灣感謝妳

▲原PO突懷上四寶，她認為再辛苦也要生下來。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人認為，買房後卻怕養不起孩子。一名三寶媽透露，當年老公月薪3萬多元，一家五口咬緊牙關也撐過來了，如今夫妻倆雙薪10萬，她突然懷上四寶，加上長輩給房子住，因此原PO決定生下來，「真心覺得自己勇敢！」正能量文章曝光後，網友一致讚爆「兩人10萬養四個真的很猛！」

一名女網友在臉書《匿名2公社》表示，與老公育有3子，最大的孩子已10歲，如今又懷上第四胎，讓她陷入掙扎，「每一個孩子都讓我吐到生，安胎藥吃到生產，唯獨肚子的這孩子，沒讓我慘吐，我都覺得他是老天爺給的禮物。」

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原PO透露，當年老公月薪只有3萬多元，「我東省西省，一家五口，我都挺過了...」如今夫妻倆月薪有10萬，更幸運的是，長輩願意準備房子，「我實在找不到說服自己...不要留老四的理由。」

對此，原PO決定生下四寶，願意扛起這個甜蜜的負擔，「真心覺得自己勇敢，連我自己都覺得，怎麼這麼勇敢」、「至今除了先生知道，不打算告訴任何人，不想當人飯後話題，就跟我當年懷兒子，打死不說一樣，又沒吃他們家大米。」

超勵志文章曝光後，網友也正能量喊話，「妳真的很勇敢，我連第三胎都不敢要」、「來了，就是福氣」、「我的小兒子跟大女兒也是差10歲唷，我是三寶媽，很幸福」、「好羨慕～努力很久都還是在期待跟落空間徘徊」、「真的很勇敢，我兩個就怕了」、「我老大跟小的差13歲，若不是沒後援跟怕養不起，我也想生第四胎」、「自己計劃好就好，不需聽那些神經病的三姑六婆」、「替全台灣感謝妳」。

▼網友讚爆。（圖／翻攝匿名2公社）

