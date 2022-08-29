無人機闖金門非共軍指使　張競：據條例第四條可強制驅離

▲大陸民眾不斷使用無人機侵入金門。（圖／翻攝臉書）

記者鄭文晴／綜合報導

中共民用無人機近期屢次近距離拍攝金防部崗哨，對此，中華戰略學會研究員張競表示，可援引《台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第四十一條第四條，進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備，「必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落」，而外島守備部隊是依法辦事，並無不當。

▲有影片清楚拍到金門村落及行駛中的小貨車。（圖／翻攝臉書）

張競在臉書指出，近期有媒體來電詢問他對大陸空拍無人機入侵外島的看法，「就我所知其為大陸民眾所操縱，與共軍體系並無關係」，因此援引《台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第四十一條，大陸民用航空器未經許可進入臺北飛航情報區限制區域者，執行空防任務機關依下列規定處置。

第一條為，進入限制區域內，距臺灣、澎湖海岸線三十浬以外之區域，實施攔截及辨證後，驅離或引導降落。第二條為，進入限制區域內，距臺灣、澎湖海岸線未滿三十浬至十二浬以外之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或引導降落，並對該航空器嚴密監視戒備。

第三條為，進入限制區域內，距臺灣、澎湖海岸線未滿十二浬之區域，實施攔截及辨證後，開槍示警、強制驅離或逼其降落或引導降落。特別是第四條，進入金門、馬祖、東引、烏坵等外島限制區域內，對該航空器實施辨證，並嚴密監視戒備。必要時，應予示警、強制驅離或逼其降落。

張競說，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則》第四十一條，提供正確且正當的處置方案，「所有評論者在評論之時，不是光由情緒來推動」，應該冷靜下來，首先去了解到，目前為止並沒有任何解放軍或中國官方承認是軍方的航空器，藉此推斷這是屬於不明的航空器。