送貨時間減半！25公斤無人機「載貨到偏鄉」首飛成功

▲無人機技術越來越成熟，可運用的範圍也增廣。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

國際上有多國將無人機應用於物流服務上，交通部推動郵務創新應用，中華郵政公司今日舉辦「尖石鄉遙控無人機物流投遞試飛啟動儀式」，首次展現以25公斤以上之遙控無人機在超過20公里以上之山區固定航路上，成功將郵件、口罩及快篩試劑等醫療物資由尖石鄉公所運送至新光國小。

交通部長王國材表示，本次總飛行距離長達21.2公里、海拔高度落差達1580公尺，在歷經至少65小時以上共700次起降，及全程54趟驗證本次飛行航路及運送安全。本次送貨時間原為100多分鐘，透過無人機只要花45分鐘，可省下一半至三分之一的運送時間。

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▲交通部規劃將無人機技術應用在偏鄉送貨服務上。（圖／中華郵政）

王國材表示，這是首次25公斤以上無人機應用於郵政物流試飛，將先從偏鄉、離島送貨服務開始，後續再延伸到都會區，民航局已著手執行航路規劃，預計未來可提高載重公斤數，發展更多不同機型，在發生天災造成道路中斷的狀況時，就可透過無人機運送物資，提高救援效率。

中華郵政公司總經理江瑞堂表示，本次試飛是與中光電智能機器人公司合作，不僅驗證我國無人機在越嶺、溪谷地形飛行及自動飛航控制系統的技術驗證，當有災難發生且造成郵路中斷時，無人機便可以擔任救援角色將物資快速投放現場，建立無人機在偏遠地區運送郵件及緊急救援物資的創新模式，更開創智慧物流新發展。